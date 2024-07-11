打詐四法、兒少法…30民生法案待三讀 藍做好挑燈夜戰準備

本屆立法院第一會期延會將於7月16日截止，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，力拚在明天和下周二的院會，將30案左右的民生法案全部三讀，已經做好延長開會的準備，希望民進黨立法院團依照議事規則，不要有杯葛議事的行為，讓本會期完美落幕。

洪孟楷表示，周二的程序委員會保留院會報告事項跟討論事項的議程，目前正在跟民眾黨立法院黨團形成共識中，預計將打詐四法、中小企業發展條例修正案、兒童及少年性剝削防制條例等在內約30案民生法案全數三讀。

洪孟楷提到，朝野有共識的法案，議事人員念完之後就可以三讀，但部分沒有共識的法案就需要表決，且在法案三讀後，立委會登記發言，這些都需要時間，國民黨團已經做好在明天跟下周二延長開會的心理準備，希望這些法案順利通過，讓這個會期完美落幕。

洪孟楷也呼籲，希望民進黨團依照議事規則，遇到意見不同的時候，大家坐下來表決，不要有杯葛議事的行為，讓重大民生法案三讀通過。