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頒外交獎章予歐洲辦事處長 林佳龍：台歐關係達最高點

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍（右）今頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。圖／外交部提供
外交部長林佳龍（右）今頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。圖／外交部提供

外交部林佳龍今頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。他在致詞時表示，在高哲夫的努力之下，台灣與歐盟的關係已經來到最高點。

高哲夫自2019年9月派駐台灣，今年為在台任期的最後一年。外交部今舉辦頒贈典禮，由林佳龍頒贈睦誼外交獎章給高哲夫。林佳龍在致詞時表示，高哲夫擔任駐台代表的5年來，歐盟對台支持的力道增強，歐盟領導人多次表示台海和平穩定對歐洲安全與繁榮不可或缺，2021年歐盟對外事務部更發表「歐盟印太合作戰略」確定台灣為歐盟理念相近的合作夥伴。

林佳龍於典禮中特別感謝高哲夫為台歐雙邊關係帶來的熱情與創造力，指在高哲夫的努力下，台灣與歐盟的關係已達到最高點，為台歐關係的發展與繁榮奠定堅實基礎。

高哲夫則在致詞時表示，歐盟在過去幾年不僅是台灣重要的貿易夥伴，在台也有大量投資，歐盟投資占所有外國直接投資（FDI）股票逾25％，代表歐盟不僅對台灣就業市場與繁榮作出貢獻，也連結台灣與世界；他也指出，台灣過去4年對歐投資，已經超越過去40年的總額，是相當驚人的數字。

外交部 林佳龍 歐盟

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