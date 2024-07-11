快訊

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

民進黨辦政治培力營 鼓勵年輕女性投身公共事務

中央社／ 台北11日電
民進黨表示，8月將舉辦「女性政治培力營」。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，8月將舉辦「女性政治培力營」。圖／聯合報系資料照片

民進黨表示，8月將舉辦「女性政治培力營」，營隊邀請年輕女性公職分享第一手經驗，並模擬選舉團隊運作演練，親自帶領學員學習政治實務技巧，培力更多年輕女性加入政治工作行列。

民進黨性平部主任李晏榕、發言人韓瑩今天舉行「民主X性平：下一個世代的女性政治培力營」發布記者會。民進黨副秘書長楊懿珊、新北市議員山田摩衣、顏蔚慈、鄭宇恩與南投縣議員沈夙崢出席分享自身經歷，鼓勵年輕女性積極投入公共事務與政治參與。

民進黨表示，這次營隊以「性別與民主議題深化」、「模擬選舉團隊運作」、「生活即政治」為主題，將於8月31日、9月1日在台中福華飯店舉辦，透過民進黨內年輕女性公職第一手經驗分享，以及選舉團隊任務的實際演練，帶領學員認識政治圈，討論政治、性別平等與生活間的連結，培力更多年輕女性加入政治工作行列。

李晏榕說明，這次暑假的民主與性平營隊，是目前眾多政黨中，首度結合政治與性平作為主題所舉辦的營隊。以年輕女性參政面臨的各種情境為主軸設計營隊課程，邀請民進黨內超過15位從南到北的年輕女性公職人物分享，並結合模擬選舉團隊運作演練，親自帶領學員學習政治實務技巧。

李晏榕表示，除了第一手的政治實務經驗分享，營隊也安排台灣與國際大型NGO（非政府組織）的講者分享，接軌國際與台灣本土現況，給學員更寬廣視野。

楊懿珊指出，近幾年在街頭倡議現場，愈來愈多優秀且有論述能力的年輕女性投身公共事務，參與營隊對初踏入公共事務領域的年輕人是很好起點，透過營隊啟蒙、認識前輩、與同儕共同分享經驗，藉此鼓勵更多女性參與政治，並培力年輕女性人才，這是民進黨一直以來堅守的價值與理念，也是民進黨持續努力的方向。

李晏榕提到，營隊相關報名已發布在性平部的社群，報名至7月31日截止，歡迎對政治工作有興趣18歲至30歲的年輕女性，報名參加。

李晏榕 民進黨

延伸閱讀

鄭文燦涉貪今重開羈押庭 昔日部屬、嫡系人馬首發聲

公視前主播韓瑩出任民進黨發言人 舅舅是行政院工程會主委陳金德

世壯運遭指宣傳不彰 新北議員促體育局專案報告

5千蘆洲人連署反對三重果菜遷移 侯友宜被批綁架蘆洲人

相關新聞

打詐四法、兒少法…30民生法案待三讀 藍做好挑燈夜戰準備

本屆立法院第一會期延會將於7月16日截止，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，力拚在明天和下周二的院會，將30案左右的...

不能辦演唱會…大巨蛋未符多元使用需求 監院糾正北市府、內政部

監察委員林盛豐、王美玉今天表示，台北市政府2006年簽訂BOT合約起，即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展...

華亞自辦市地重劃案　內政部：同意申請而非同意變更

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，立委黃國昌秀公文指內政部火速核准，內政部長劉世芳...

頒外交獎章予歐洲辦事處長 林佳龍：台歐關係達最高點

外交部長林佳龍今頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。他在致...

爭取加發事務補助費 韓國瑜勉村里長「把事做好」

立法院長韓國瑜今天下午接見中華民國村里長聯誼總會一行人，韓致詞時特別提到「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例...

【重磅快評】民進黨不給查 超思案比照鄭文燦7年後再辦？

藍白開出國會調查權第二槍！立法院經濟委員會今天成立進口雞蛋調查小組，推舉民眾黨立委張啓楷擔任召集人。綠營批即使依照藍白通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。