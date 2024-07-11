民進黨辦政治培力營 鼓勵年輕女性投身公共事務

民進黨表示，8月將舉辦「女性政治培力營」，營隊邀請年輕女性公職分享第一手經驗，並模擬選舉團隊運作演練，親自帶領學員學習政治實務技巧，培力更多年輕女性加入政治工作行列。

民進黨性平部主任李晏榕、發言人韓瑩今天舉行「民主X性平：下一個世代的女性政治培力營」發布記者會。民進黨副秘書長楊懿珊、新北市議員山田摩衣、顏蔚慈、鄭宇恩與南投縣議員沈夙崢出席分享自身經歷，鼓勵年輕女性積極投入公共事務與政治參與。

民進黨表示，這次營隊以「性別與民主議題深化」、「模擬選舉團隊運作」、「生活即政治」為主題，將於8月31日、9月1日在台中福華飯店舉辦，透過民進黨內年輕女性公職第一手經驗分享，以及選舉團隊任務的實際演練，帶領學員認識政治圈，討論政治、性別平等與生活間的連結，培力更多年輕女性加入政治工作行列。

李晏榕說明，這次暑假的民主與性平營隊，是目前眾多政黨中，首度結合政治與性平作為主題所舉辦的營隊。以年輕女性參政面臨的各種情境為主軸設計營隊課程，邀請民進黨內超過15位從南到北的年輕女性公職人物分享，並結合模擬選舉團隊運作演練，親自帶領學員學習政治實務技巧。

李晏榕表示，除了第一手的政治實務經驗分享，營隊也安排台灣與國際大型NGO（非政府組織）的講者分享，接軌國際與台灣本土現況，給學員更寬廣視野。

楊懿珊指出，近幾年在街頭倡議現場，愈來愈多優秀且有論述能力的年輕女性投身公共事務，參與營隊對初踏入公共事務領域的年輕人是很好起點，透過營隊啟蒙、認識前輩、與同儕共同分享經驗，藉此鼓勵更多女性參與政治，並培力年輕女性人才，這是民進黨一直以來堅守的價值與理念，也是民進黨持續努力的方向。

李晏榕提到，營隊相關報名已發布在性平部的社群，報名至7月31日截止，歡迎對政治工作有興趣18歲至30歲的年輕女性，報名參加。