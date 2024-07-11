村里長致謝加發春節慰問金 韓國瑜：三黨共同功勞

中華民國村里長聯誼總會一行今天拜訪立法院長韓國瑜，感謝日前三讀修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文。韓國瑜表示，這是3黨的功勞，立委不分黨派都支持通過此法律案。

立法院會於今年6月4日三讀修正通過地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文，其中包括增訂村里長春節加發1.5個月事務補助費。

中華民國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤等人今天拜訪韓國瑜，對韓國瑜鼓掌表示感謝，稱全國7000餘位村里長對於這次修法，感謝韓國瑜等人率領新國會新民意展現新想法，這是遲來的正義。韓國瑜致詞時回應，「不是我的功勞」，3黨立委都支持通過此法律案，不能將功勞攬在自己身上。

韓國瑜指出，3黨的立委都覺得多年來，基層民意代表的福利和待遇都沒有調整，特別是村里長。

談及村里長職責多元且繁重，韓國瑜指出，每個村里要做到燈亮、路平、水溝通，甚至家庭裡發生爭執時能夠平和處理，這些看似老百姓的小事情，對當事人和家庭來說都是大事情，第一線就是村里長，希望每個村里都能走向健康、富足、滿意的道路，這也會進一步使得縣市、國家更好，非常感謝村里長的犧牲奉獻。

致詞時，韓國瑜還說明，村里長這個「長」字太厲害了，因為代表章一蓋下去，就要百分之百負責，把事情做好。他笑稱，「當官不帶長，放屁都不響」。韓國瑜此話一出，惹得台下村里長代表笑聲連連，頓時也讓接見場合的氣氛輕鬆。

韓國瑜提到，地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修法通過後，明年村里長有年終獎金，雖然不多，但也是代表立法院全國最新的民意，有志一同，不分政黨，感謝全國各地村里長1年365天無怨無悔，為家鄉父老兄弟姐妹付出無盡的心力和體力，他代表立法院致上最高敬意。

韓國瑜表示，民主政治走下去，在立法院不論吵、打、鬧，該做的福國利民事情，大多數立委的內心還是希望好好做下去，希望明天比今天更好，未來比現在更好。

韓國瑜強調，村里長有什麼問題，歡迎向立法院反映，立委們隨時接受村里長的訊號，為全民做出更好的服務。