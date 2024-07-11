爭取加發事務補助費 韓國瑜勉村里長「把事做好」

立法院長韓國瑜今天下午接見中華民國村里長聯誼總會一行人，韓致詞時特別提到「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例 」。韓國瑜再次說，「當官不帶長、放屁都不響」，村里長相當重要且辛勞，所以三黨對法案一致同意，希望明年能發一點年終獎金，感謝大家。

韓國瑜在2019年擔任高雄市長期間就開出里長要領薪水的支票，他說每個月里長的事務補助費4萬5000元，東扣西扣所剩不多，還用自己的家當服務處，太太當秘書，這樣不給薪水嗎？韓國瑜並藉著表揚資深里長的機會說，「當官不帶長，放屁都不響，當長就是有權力。」

韓國瑜今天在接見村里長聯誼總會時又說，村里長24年來薪資福利都沒調整，大家都覺得應該處理，所以這次的條例獲得三黨支持。

「當官不帶長、放屁都不響。」韓國瑜說，鄉鎮長、縣市長、村里長，只要蓋章下去，就是要負責到底，相當重要。明年有個年終獎金，雖然不多，還是希望能藉此感謝大家。

韓國瑜指出，立法院不管如何吵鬧，大家都還是會一起推動福國利民的法案，自己要代表立院對村里長致上最高敬意。

韓國瑜表示，天上最大的是玉皇大帝，人間最大的官是總統，最小的是村里長，這個官得來不易，要把事情做好。新的國會代表新的民意，不分政黨，通過任何法律案，都是希望能夠發展出更好的新局。