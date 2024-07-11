【重磅快評】民進黨不給查 超思案比照鄭文燦7年後再辦？

藍白開出國會調查權第二槍！立法院經濟委員會今天成立進口雞蛋調查小組，推舉民眾黨立委張啓楷擔任召集人。綠營批即使依照藍白通過的立法院職權行使法，在野成立調查小組都違法違憲，甚至揚言也要成立小組來調查藍白成立的調查小組。國會改革釋憲大戰，憲法法庭還沒判決，立法院已打得火熱。

立法院經濟委員會今天討論「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，朝野一番舌戰之後，綠委退席抗議，會議主席楊瓊瓔宣布成立專案小組，在場立委並推舉民眾黨立委張啓楷擔任調查小組召集人。

民進黨立委反對成立進口雞蛋調查專案小組，主要的理由是援引立法院職權行使法第46之2條文「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，認為超思進口雞蛋案正在地檢署、監察院調查中，立法院成立調查小組屬違法違憲。

但藍白陣營有備而來，除了成立調查專案小組，還提出運作要點草案，規範小組成員行使調查職權時須負保密義務，文件不得攜離查閱場所或洩漏，調查報告書及處理意見未提出前不得揭露等，正是對應立法院職權行使法的條文而來。

進一步言，實務上偵審中案件的卷證，國會根本無從調閱；再者，立法院職權行使法已有國會調查權准許行政首長就特定機密有不予公開之行政特權，調查小組的調閱並無毫無限制，而且負有保密義務，綠營的訴求並非有據。

只是，綠營為了政治目的，反制國會調查權已到邏輯錯亂的地步。如果綠營認為藍白在立法院成立調查小組屬違法違憲，但卻有綠委竟說也要號召成立小組來調查藍白成立的調查小組，聽起來就是「用一個違法違憲的調查小組來調查另一個違法違憲的調查小組」，令人懷疑，民進黨是不是已經神智不清了。

其實，立法院先後依法成立的鏡電視及進口雞蛋調查小組，爭點應在於是否構成相當急迫性及若行使職權是否將造成無可回復的損害、有無其他手段可防免權力分立的憲法架構被挖空等層面；綠營指侵犯司法權、監察權，根本是不存在的議題。

就實務面而言，這兩個調查小組都還未真正行使調查權，綠委一時找不到切入點，就搬出立法院職權行使法條文來搪塞，但細看藍白提出的運作要點，只有強調保密義務，根本無涉司法處置、糾舉彈劾，更不可能調閱訴訟案件中的卷證，綠委只是憑空想像、揮刀亂砍。

海基會前董事長鄭文燦涉貪案鬧得沸沸揚揚，外界質疑案子被檢調壓了7年未辦，法務部政次說蒐證需要時間，但一個案子需要七年時間蒐證，未免誇張；依此論點，政府專案進口雞蛋1億5千多萬顆，結果5580萬顆蛋放到過期銷毀，超思甚至未和政府簽約，案子放了十個月沒動靜，難道也要等七年後才會有行動？