阻公糧收購漲價 陳駿季：「1集2轉3加3」僅須預算20億

農業部部長陳駿季今天疾呼，「1集2轉3加3」方案已獲集團產區8成農會支持可真正增加農民收益，且歷史驗證調高公糧收購後引發米價跌至10年新低、重傷農民收益，並破壞國家糧食安全，朝野協商切莫通過。

立法院今天就國民黨團提案公糧收購價每公斤調高新台幣8元、民眾黨黨團提案調高5元以上進行朝野協商。農業部召開臨時記者會，由陳駿季親自說明「1集2轉3加3」方案，強調才能真正增加農民收益，疾呼莫以主決議方式通過上述提案，不僅會重傷農民收益，還會產生「蝴蝶效應」，破壞國家糧食安全的整體產銷結構。

陳駿季指出，「1集」是引導繳交公糧收購的農民加入集團產區，產出更優質品種的稻穀，措施包含加碼獎勵金每公頃1萬元等，預計3年轉集團產區契作面積累計可有1萬公頃，優良品種種植比例3年內提升至6成。

「2轉」鼓勵在特定地區轉做雜糧，減少水稻過量生產、提高雜糧自給率。例如高鐵沿線下陷地區，1期作改種旱作雜糧，節水獎勵每公頃加2萬元，跟集團產區合作再加碼5000元。購買農機可享低利貸款、補助成數提高。

「3加3」透過調高水稻優質加強型保險理賠金額、推動市場採購引導糧商提高價格收購自營糧，以及推廣學童吃優質品種米養成食米習慣，再搭配前述的1集2轉，估計3年內乾穀價格每公斤可提高3元。

陳駿季還說，近14年水稻平均年產量為140萬公噸糙米，消費量平均120萬公噸，已供過於求；「1集2轉3加3」可真正持續提高農民收益、提升稻米品質、增產國產雜糧降低進口依賴，並強化整體產銷結構促進農業運作現代化，已獲得全國集團產區8成農會支持，相信此案才能確保農民收益。

他並說，反之只靠提高公糧收購價，貌似拉了當年米價，卻會產生「蝴蝶效應」，破壞整體國家糧食安全的產銷結構，因為其他作物也可以單獨提案調高補助。

支出預算的增加幅度也不成比例，陳駿季說，公糧收購價調高8元，每年支出預算還須增加113億元，反之「1集2轉3加3」預算只要20億元，僅為113億元的20%不到。

再者，表面上調高當年讓農民每公頃多4.8萬元收入，但經驗已證實，民國100年調高3元後水稻面積大幅增加，公糧收購量暴增至10年新高、價格跌到10年新低，反而重傷整體農民的收益；且一旦立院通過調高提案，當年消費末端米價恐上漲，產銷結構長期遭破壞，進口米也可能進軍國內；若立法院強勢通過調高公糧收購提案，將做因應。

他重申，目前進入市場銷售的民糧占7成、公糧占3成，最適當的水稻生產面積是24萬公頃，從中抽離3%到5%，就能支撐稻米價格高於公糧收購價，近年持續推動轉作下，112年民糧每百台斤收購價已達1063元，集團產區契作價格每公斤26到29元，高於公糧收購價26元，即可證實。