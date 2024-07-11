政院拿「埋水管」撇卓揆涉鄭文燦案 黃國昌：什麼鬼話都能講　

桃園市前市長鄭文燦被控利用華亞科技園區土地開發案收賄500萬元，民眾黨立委黃國昌質疑背後有府院一條龍服務。行政院今天反駁，以黃國昌的邏輯，所有民眾陳情案件都是府院介入、火速處理。黃國昌批評，行政院為了幫卓榮泰脫身，還真的是什麼鬼話都講得出來。

黃國昌昨天揭露卓榮泰在擔任行政院秘書長時，替行賄鄭文燦遭押的廖俊松開綠燈，讓案子順利劃入土地變更範圍中，「點石成金」。行政院發言人陳世凱今天強調，收到人民陳情後，「不管是任何人的陳情或回應，行政院的反應都是這樣」。

黃國昌質疑，這是真的嗎？這種從地方到中央，量身打造的貼心服務，除了廖俊松，還有誰享有？荒謬透頂的是，行政院竟然拿出「幫忙自來水管埋管」、「學生錯過大學學力測驗報名」的陳情案，與土地禿鷹集團欲牟取土開暴利行賄市長的弊案來類比，是在小看人民的智商嗎？

黃國昌喊話卓榮泰不要再躲了，出來講清楚當初為何替廖俊松開綠燈，別再讓發言人出來秀下限，賠掉人民對政府的信任。