快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

政院拿「埋水管」撇卓揆涉鄭文燦案 黃國昌：什麼鬼話都能講　

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市市長任內收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌爆料，不僅鄭文燦在此案幫忙，還曾找總統府、行政院、內政部等陳情，指行政院指示後內政部隨即核准。記者曾吉松／攝影
海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市市長任內收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌爆料，不僅鄭文燦在此案幫忙，還曾找總統府、行政院、內政部等陳情，指行政院指示後內政部隨即核准。記者曾吉松／攝影

桃園市前市長鄭文燦被控利用華亞科技園區土地開發案收賄500萬元，民眾黨立委黃國昌質疑背後有府院一條龍服務。行政院今天反駁，以黃國昌的邏輯，所有民眾陳情案件都是府院介入、火速處理。黃國昌批評，行政院為了幫卓榮泰脫身，還真的是什麼鬼話都講得出來。

黃國昌昨天揭露卓榮泰在擔任行政院秘書長時，替行賄鄭文燦遭押的廖俊松開綠燈，讓案子順利劃入土地變更範圍中，「點石成金」。行政院發言人陳世凱今天強調，收到人民陳情後，「不管是任何人的陳情或回應，行政院的反應都是這樣」。

黃國昌質疑，這是真的嗎？這種從地方到中央，量身打造的貼心服務，除了廖俊松，還有誰享有？荒謬透頂的是，行政院竟然拿出「幫忙自來水管埋管」、「學生錯過大學學力測驗報名」的陳情案，與土地禿鷹集團欲牟取土開暴利行賄市長的弊案來類比，是在小看人民的智商嗎？

黃國昌喊話卓榮泰不要再躲了，出來講清楚當初為何替廖俊松開綠燈，別再讓發言人出來秀下限，賠掉人民對政府的信任。

卓榮泰 弊案 貪汙 鄭文燦 黃國昌

延伸閱讀

政院反駁黃國昌 秀昔日公文批：照此邏輯全是火速辦理

鄭文燦羈押庭檢院鬥法 凌濤：一分鐘在外都有串證的可能性　

鄭文燦出事無關「宮鬥」？郭正亮揭內幕：賴清德哪會輕易認輸

鄭文燦2度交保檢再抗告成功 黃國昌：絕不只1人涉案

相關新聞

影／1200萬交保再遭撤銷重審 鄭文燦提前16分抵達桃院

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定加保700萬、以12...

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

海基會前董事長鄭文燦被控在林口工五擴大用地案中收賄，桃園地檢署認為鄭涉嫌重大，有串滅證之虞，兩度聲請羈押都被法官駁回，檢...

華亞案內政部曾核准？ 劉世芳：2013年至今沒同意

桃園市前市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌昨天爆料，不僅鄭文燦在此案幫忙...

政院拿「埋水管」撇卓揆涉鄭文燦案 黃國昌：什麼鬼話都能講　

桃園市前市長鄭文燦被控利用華亞科技園區土地開發案收賄500萬元，民眾黨立委黃國昌質疑背後有府院一條龍服務。行政院今天反駁...

影／鄭文燦交保重審…雙檢一身黑出戰 民眾：韓劇型男檢察官？

海基會前董事長鄭文燦被控在林口工五擴大用地案中收賄，桃園地檢署認為鄭涉嫌重大，有串滅證之虞，兩度聲請羈押都被法官駁回，檢...

影／第三次羈押庭 鄭文燦不發一語快步進入地院

海基會前董事長鄭文燦被控在擔任桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬元，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前天第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。