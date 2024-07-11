福洋266號被日扣船交錢才獲釋 釣魚台教育協會要求撤換謝長廷

日前我基隆籍漁船「福洋266號」在我釣魚台專屬經濟海域進行捕魚作業時，遭日方公務船登檢，船長與船員當場被扣押，家屬被迫繳交鉅額保釋金才讓「福洋266號」人船獲釋。但釣魚台教育協會今天發出聲明，除強力譴責日方侵門踏戶擾我漁民作業安危，簡直是不給漁民留活路；也指責我執政當局在維護主權與漁權方面明顯失職，並要求撤換駐日代表謝長。

聲明指出，在「福洋266號」是否越界仍有爭議的情況下，台灣執政當局竟然自我限縮，主動聲稱我漁船捕魚地點「超越護漁範圍外」！政府維護漁民權益消極至此！

釣魚台協會稱，更讓人氣憤的是，我駐日代表謝長廷事後居然指責被扣押的漁船，指稱該船「違規在先」，又說「不該縱容少數違規漁船」！

它稱，過去駐日代表謝長廷頻頻為日方說話雖已不是新聞，但此次不僅不站在我漁民立場，還對我漁民倒打一耙！印證台灣民間對謝長廷究竟是駐日代表還是「助」日代表的質疑。台灣漁民的權益如此被犧牲，難怪船東在接受媒體訪問時憤怒地說台日友好只是假象，並且批評政府護漁不力。

協會表示，我執政當局在維護主權與漁權方面明顯失職，並強力譴責日方侵門踏戶擾我漁民作業安危，簡直是不給漁民留活路！

對於「福洋266號」究竟是否「越界」捕魚，釣魚台教育協會指出，該船受到日方扣押的地點是北緯28度58分，東經126度3分，此地點日方、我海巡署、外交部或駐日代表處，皆一致似乎頗有默契的評定為「越界」，然而，他們評定的「越界」是從台灣本島或彭佳嶼為基礎劃定200海浬的專屬經濟海域的範圍。問題出在主權，釣魚台主權屬於我方，因此我們若以釣魚台做為基準來劃定經濟海域，則該扣押地點仍屬我方經濟海域範圍，因此「福洋266號」在該海域捕魚沒有「越界」，我漁船在我專屬經濟海域內作業完全合法。

協會稱，我方政府與日方一致認為「福洋266號」越界捕魚的反應，正體現台灣政府面對日本就軟弱無力，自動放棄我釣魚台主權！外交部與駐日代表無法有效維護我漁民權益，嚴重失職！

它說，相對於我政府自動放棄聲張我釣魚台主權，漁民在事發地點附近海域捕魚，都是以釣魚台做為經濟海域的判斷基準，因此我漁民並不將此視為越界行為，對比台灣政府，我漁民對我釣魚台主權與漁權的捍衛立場堅定多了！

協會表示，我方政府面對日方態度軟弱，嚴正要求我政府與相關部會，不應面對日方就自我限縮，應堅守釣魚台12海浬領海與200海浬專屬經濟海域主權權利的立場，我漁民不僅有權在此範圍漁撈作業，政府更應善盡職責確保我漁民漁撈作業之安全。

它要求，面對日方的惡質行徑，政府應該在第一時間予以驅離、譴責，並撤換失職的「助」日代表，還給台灣漁民一個公道；保障台灣漁民海上作業的權益，還給漁民一條活路！絕對不是讓受苦的漁民繳交保釋金後才能返還，如此作法只會讓我漁民合法權利持續受損，而日方囂張氣焰持續猖狂。