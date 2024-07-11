反制藍白組鏡電視調查小組 綠司法召委下令發文否認聯席會

立法院交通委員會、司法及法制委員會聯席會議3日討論成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，正式成立調查小組，通過小組運作要點。民進黨籍的司委會召委鍾佳濱質疑，當初並非由院會交付聯席審，也未報請院會召開聯席審查會，程序上有問題。

3日的立院交通、司法及法制委員會聯席會議，雖然在藍白聯手下成立鏡電視調查小組，但過程中綠營立委要求進行程序發言，主張委員會召開聯席會議必須經立法院會交付，當天的聯席會議不符程序、不合法，要求停止會議。

為了反制藍白聯手下成立鏡電視調查小，司法及法制委員會日前在鍾佳濱指示下發函給交通委員會，指出在7月3日召開交通、司法及法制委員會聯席會議，討論成立「鏡電視調查專案小組」及運作要點草案，司法法制委員會並未收到院會決定交付召開聯席會議相關函文，凸顯該小組成立的程序有問題。

鍾佳濱表示，司法及法制委員會和交通委員會是平行單位，並非交通委員會召委陳雪生單方面決定要開聯席審查會，就可以召開，「立法院各委員會組織法」第13條也載明，各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由院會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請院會決定與其他有關委員會開聯席會議。

陳雪生表示，立法院交通與司法聯席會當天，鍾佳濱簽名列席、其他司法委員會立委也簽名出席，怎麼會說沒通知司法委員會呢？他當天主持會議不只通知，立委還來簽名開會。另外，聯席會決議成立調查小組，不需經過院會處理，而且本會期交通委員會議事錄已經確定，程序沒有什麼問題，調查小組仍可以繼續運作。