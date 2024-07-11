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行政院：政府對於民眾陳情案件 均火速處理

中央社／ 台北11日電

立委質疑府院火速處理廖俊松陳情案。行政院今天表示，一般民眾陳情案處理時間一至兩天都有，同時會有總統府書函要求行政院「卓處逕復」，照此邏輯都是府院介入、火速處理，亦是政府對陳情態度，並無特別之處。

前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，遭桃園地院2度裁定交保，民眾黨立委黃國昌昨天在立法院質詢，質疑行政院當初「火速」處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院昨天回應，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，行政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

行政院今天上午舉行行政院會後記者會，發言人陳世凱回應媒體提問時再次強調，政府單位對於民眾的意見相當重視，各機關也按人民陳情要點規範進行，不管是誰陳情與反映都是如此。

陳世凱指出，每一個案件公文都會有「卓處逕復」的字眼，意思是請各自部會按照各自熟悉的業管範圍完整回覆給民眾，這是負責任政府對民情陳情該有的反應。

針對黃國昌質疑的「火速」，陳世凱說明，黃國昌所謂的火速處理是兩天，但過往像是有人反映里長退職金編列議題，這案件一天就處理了；另外也曾有民眾反映自來水管無法順利埋管、無力負擔自費，希望政府幫忙，此案扣掉週休二日，工作時間也是兩天，因此沒有火速不火速，而是處理民眾陳情的正常程序。

至於外界關切的「府院介入」，陳世凱表示，曾有一名學生因錯過大學報名日期，希望行政院能夠協助，因此由總統府書函來行政院，行政院也是火速「卓處逕復」，因此若要以黃國昌的邏輯，所有案件都是府院介入、都是火速處理，就是政府處理陳情態度，並沒有特別之處，也盼立委明察。

行政院 陳世凱 黃國昌

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