立法院總質詢落幕 卓榮泰將走訪各地視察重大工程

立法院施政總質詢日前落幕，行政院長卓榮泰今天指出，內閣將走訪各地視察國家重大工程、縣市特色地方創生，及文化、長照、社區關懷等據點，藉由走到第一線發現問題、解決問題；他也提醒各部會首長加緊腳步，要在520後的100天，讓民眾知道新政府更明確的施政方向與重大政策。

行政院發言人陳世凱上午主持政院會後記者會轉述，卓榮泰會中表示，立法院施政報告備詢已經結束，感謝部會首長這段時間的協助與配合，若答詢過程中有未盡詳細答覆的部分，應書面詳細答覆立委。

卓榮泰表示，內閣接下來將走訪各地國家重大工程、各縣市特色地方創生，各類文化、長照、社區關懷據點，視察國家重大工程、縣市特色地方創生，及文化、長照、社區關懷等據點，盼走入第一線發現問題、解決問題，並蒐集6都直轄市建議。

卓榮泰指出，內閣各項重大福國利民法案須加速進行，他先前也提到「行動101」策略目標，就是520之後的100天，必須要讓民眾知道新政府更明確的施政方向與重大政策，他也盼部會首長應投注心力，加緊腳步。

此外，他提到，目前是巴黎奧運最後備戰期間，需要地方縣市政府給予選手更多關注跟鼓勵。