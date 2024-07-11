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藍質疑大法官心證已定 綠指大法官中立未傾向黨派

中央社／ 台北11日電

憲法法庭10日就國會職權修法暫時處分召開準備程序庭，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，過程讓人質疑大法官已心有定見，開庭只是過場。國民黨立委翁曉玲則說，憲法法庭未尊重立院，昨天開庭是場不對等的訴訟辯論。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，大法官非常中立且沒有傾向哪個黨派，藍白代表面對大法官詢問時不好好講，回到立法院想鬥臭大法官，這很不足取。藍營稱遭大法官突襲，還說準備時間不足，但其實暫時處分不一定要開庭，這怎麼是突襲，藍營不要自己臨訟講不出話，就理由一大堆。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭10日召開準備程序庭，聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見，歷時3小時結束。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長羅智強、國民黨立委陳玉珍、翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？」記者會。

洪孟楷指出，憲法法庭昨天火速召開暫時處分的準備程序庭，到底在急什麼，立法院5日才收到通知書，8日就要立法院決定人事、9日閱卷，10日就要開庭，是什麼樣的原因、理由，需要這樣火速開庭，司法真的有中立性嗎。

洪孟楷表示，不禁令人質疑大法官是否心證已定，在昨天的準備程序庭中，大法官對於立法院代表的詢問，都讓人覺得大法官已經心有定見，如同外界所述，準備程序庭根本就是過場。真的不希望看到台灣的民主法治沉淪。憲法法庭捍衛的是中華民國憲法，不是任何人的憲法法庭。

翁曉玲表示，憲法法庭並未尊重立法院，不僅在程序上非常急迫，且應送給立法院的申請書，還要自行到司法院網站下載，不僅違背憲法訴訟法規定，也違背一般的訴訟程序。另外，憲法法庭在不到24小時內就駁回大法官許宗力、許志雄的迴避聲請，作業之迅速，不可思議。

翁曉玲指出，昨天在準備程序庭，總統府、行政院、監察院及民進黨立法院黨團總共派出12名代表及訴訟代理人，立法院只有6名代表及訴訟代理人，從種種的過程中可以看出，這是一場不對等的訴訟辯論，不僅不給立法院時間準備，還要面對聲請釋憲機關的圍剿，讓人感到非常吃力。

翁曉玲表示，預期下週憲法法庭就會做成是否暫時處分的決定，呼籲大法官能夠維持法律的現狀，國會改革相關措施都還沒有啟動，根本沒有造成任何不可損害的情況，希望大法官能夠尊重立法權，暫時凍結國會改革法案，恐會造成人民對司法的不信賴。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄等人今天召開「憲法法庭才打臉，藍白又要硬幹？」記者會。莊瑞雄說，昨天憲法法庭的激辯很精彩，但國民黨團今天開記者會的內容，讓人笑掉大牙。大法官詢問時「有機會讓你講，你卻不好好講」，然後回到立法院想鬥臭大法官，這很不足取，且國民黨稱遭大法官突襲，這怎麼是突襲，不要自己臨訟講不出話，就理由一大堆。

莊瑞雄表示，國民黨還說準備時間不足，但其實暫時處分不一定要開庭，且立法院職權行使法是立委修法的，希望國民黨不要在憲法法庭招架不住，就出來哇哇叫，大法官非常中立且沒有傾向哪個黨派。

民進黨立委蔡易餘說，昨天藍白代表在憲法法庭強調，雖然國會擴權法案三讀修正通過，但沒有即刻的危險，但今天在立法院經濟委員會就上演即刻危險，因為議程為成立進口雞蛋調查專案小組。

民進黨立委邱議瑩說，根據藍白通過的國會擴權法案規定，包括「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」等，而檢調已就進口蛋進行偵辦與調查。民進黨立委邱志偉表示，國民黨成立進口雞蛋調查專案小組，目的是要用政治手段干預國家運作，也違憲。

大法官 憲法法庭 立法院職權行使法

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