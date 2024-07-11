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政治凌駕旅遊？涉外人士：歐美各國皆對赴中旅遊示警台灣已算最晚

中央社／ 台北11日電

正值暑期旅遊旺季，陸委會提升對中旅遊警示至「橙色」燈號後，部分旅遊業者質疑「政治凌駕旅遊」。涉外人士今天表示，許多國家都已提升對中國旅遊警示，台灣因考量兩岸關係，在各國政府中已算是最晚，中國不但不珍惜台灣所表達的態度，反而變本加厲威脅台灣人民，著實令人遺憾。

陸委會6月27日公布，調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。部分旅遊業者表達不滿，質疑「政治凌駕旅遊」。

涉外人士對此表示，事實上許多國家都提升對中國的旅遊警示，除了美國已於去年因中國國安法恐造成不確定的風險，提升中國的旅遊警示到第三級「非必要勿前往」；韓國國情院發出旅遊警戒，警示7月1日起入境中國可能被任意檢查手機、任意拘捕。

該人士進一步說明，愛爾蘭、加拿大、澳洲也於近期紛紛更新赴中國旅遊建議為「高度謹慎（highdegree of caution）」。其中，愛爾蘭政府5月16日提醒該國民眾，中國當局可能會對個人實施出境禁令，以阻止他們離開該國。並提醒此類禁令與拘留或監禁不相同，是中國法律程序的一部分，可能持續數月或更長時間。

加拿大政府在6月26日更新的旅遊建議中提醒，「由於有任意執行當地法律的風險，請在中國保持高度謹慎」，並特別標示可能會有「網路審查及網路安全」的疑慮，提醒民眾通訊時可能隨時受到監控，中國當局可能會審查電子設備上儲存或查閱的內容。

涉外人士說，澳洲政府在7月1日更新旅遊提醒，建議澳洲人民在中國保持高度謹慎，並告知中國當局恐以「危害國家安全」為由拘留了外國人。澳洲民眾可能會在中國面臨任意拘留或遭嚴厲執行當地法律（包括廣義的國家安全法）的風險。

涉外人士表示，英國政府特別提醒民眾要注意中國政局及國家安全法，前往中國須注意對政治和文化的敏感度，若發表或者表達支持批評中國或中國當局的政治言論可能被視為非法。此外，在中國法律中「國家安全」和「國家利益」都經常出現，而且範圍廣泛，因此民眾可能在無意違法的情況下被拘留。

對此，涉外人士表示，許多國家對中國的國安法都有疑慮，保護國人安全也為政府之責，外界不應扭曲政府考量。

此外，近期正值暑期旅遊旺季，涉外人士表示，因中國近年來持續增修「國家安全法」與「反間諜法」等國安相關法令，以及國台辦6月20日還以籠統模糊說辭定義「台獨」，並發布將嚴懲「依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。

涉外人士表示，台灣因為考量兩岸關係，在各國政府中，已算是最晚對中國提升旅遊警示的，中國不但不珍惜台灣所表達的態度，反而變本加厲威脅台灣人民，著實令人遺憾。

台海 國安法 旅遊警示 陸委會

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