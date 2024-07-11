快訊

下周會有颱風嗎？專家指可能性應該不低、曝影響台灣機率

再爆食安！高雄肉品批發商過期肉混裝出售 爆高檔飯店也受害

鄭文燦涉收賄風暴持續延燒 警界「鄭家軍」想撇清為時已晚？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板警消可組特種協會 影響國防及公安不得協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
多名在野立委提案讓警消人員依法組工會，但行政院認為警消為公務人員，與一般勞工不同，改為修正「公務人員協會法」。記者黃婉婷／攝影
多名在野立委提案讓警消人員依法組工會，但行政院認為警消為公務人員，與一般勞工不同，改為修正「公務人員協會法」。記者黃婉婷／攝影

多名在野立委提案讓警消人員依法組工會，但行政院認為警消為公務人員，與一般勞工不同，改為修正「公務人員協會法」，開放司法、主計、關務、警察及醫事人員可組專屬特種協會，消防因和警察專業性質不同可分別組織協會，同時放寬協會協商事項、下修協會成立門檻，並增訂課予主管機關對於不得協商情形負有通知協會的義務。

草案增加協會組織模式，增訂特種公務人員協會及中央三級機關協會，特種人員包括司法、主計、關務、警察及醫事人員，若適用同一特種人事法律，但因專業及工作差異，得報經銓敘部同意後可分別組織協會，例如警消；為保護參與協會事務的人員，草案增訂對機關的課責機制。

此次草案再度調降現行機關協會成立門檻，由800人降為300人，增訂的特種協會為300人，中央三級機關協會則是150人，基於自由入會原則，公務員只要符合資格即可同時加入不同層級的機關協會及特種協會；同時增訂各機關一級單位主管以上人員不得組織、加入協會的規定，強化會務自主。

並增訂公務人員同時擔任不同層級協會職務，公假時數得分別計算，但每月總數以60小時為限。

另就外界關注的協商權益，草案擴大協會建議及參與範圍，同時放寬協會協商事項，相較過去僅有辦公環境改善、行政管理及服勤方式及起迄時間，修法後將工作簡化、業務績效評核基準、訓練及進修、員工身心健康協助、非全國一致性規定之各機關福利措施等納入協商事項。

同時刪除現行「為公務人員個人權益事項者」不得協商之規定，並將「與國防、安全、警政、獄政、消防及災害防救等事項相關者」不得協商，修正為「足以影響國防及公共安全之情況」。

此外，草案亦將爭議裁決委員會的成員，由原先的9人調整為7人，以及將會議主席由原先的爭議裁決委員互選，修正為由銓敘部指派人員為當然主席，減少外界對於爭議裁決公信力的疑慮。

公務員 司法 消防員 警察 門檻

延伸閱讀

落實百億癌症新藥基金 政院拍板明年先挹注50億

日本北約合作 分析：國防生產供應鏈延伸至印太

「我身上有槍」搭火車恫嚇旅客遭判刑 法官：雖沒槍但危害公安

加速921前建物更新 政院擬放寬老屋容積認定

相關新聞

公務員涉鄭文燦案？ 張善政：前朝的不敢講、我任內的沒問題

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，傳有桃園市府可能也有局處公務員涉案，桃園市長張善政今說，檢調約談市府的公務人員，他都是事後才...

綠委反對進口蛋調查小組 楊瓊瓔：拿4.7億銷毀蛋不能問？

立法院經濟委員會今通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」。國民黨立委楊瓊瓔表示，雞蛋專案進口去年引起全國關注，最後...

農業部指公糧價漲後遺症多 要推「1集2轉3加3」顧稻農

近期朝野因為公糧收購價吵翻天，立法院經濟委員會上月黨團協商針對提高公糧收購價未達共識，今天將進入朝野協商。農業部今天開記...

政院拍板警消可組特種協會 影響國防及公安不得協商

多名在野立委提案讓警消人員依法組工會，但行政院認為警消為公務人員，與一般勞工不同，改為修正「公務人員協會法」，開放司法、...

清流破功？彭啓明首場環評 被爆通過前「業主」風電案

「氣象達人」彭啓明出任環境部長，政治素人身分令外界高度期待。不過國民黨立委羅智強近日發現，彭啓明上任後主持的第一場環評大會，其中列為討論第一案的陸域風電案廠商，竟是彭啓明在擔任「天氣風險公司」總經理時的「業主」，且當時彭啓明承攬的案子就與此環評案有關。羅智強質疑，彭啓明身為部會首長，豈能沒有瓜田李下的迴避自覺。 對於質疑，彭啓明則表示他當時簽約的對象並非此次風電的業者，「兩家公司已經切割出來」。

新AIT處長谷立言 拜會立法院長韓國瑜

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法院長韓國瑜一早行程滿滿，還暫停朝野協商，抽空與AIT新上任處長谷立言會面。雙方非常熱情交換名片並合影留念。谷立言上任後，10日先與總統賴清德與國安團隊見面，緊接著便與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。