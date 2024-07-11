政院拍板警消可組特種協會 影響國防及公安不得協商

多名在野立委提案讓警消人員依法組工會，但行政院認為警消為公務人員，與一般勞工不同，改為修正「公務人員協會法」，開放司法、主計、關務、警察及醫事人員可組專屬特種協會，消防因和警察專業性質不同可分別組織協會，同時放寬協會協商事項、下修協會成立門檻，並增訂課予主管機關對於不得協商情形負有通知協會的義務。

草案增加協會組織模式，增訂特種公務人員協會及中央三級機關協會，特種人員包括司法、主計、關務、警察及醫事人員，若適用同一特種人事法律，但因專業及工作差異，得報經銓敘部同意後可分別組織協會，例如警消；為保護參與協會事務的人員，草案增訂對機關的課責機制。

此次草案再度調降現行機關協會成立門檻，由800人降為300人，增訂的特種協會為300人，中央三級機關協會則是150人，基於自由入會原則，公務員只要符合資格即可同時加入不同層級的機關協會及特種協會；同時增訂各機關一級單位主管以上人員不得組織、加入協會的規定，強化會務自主。

並增訂公務人員同時擔任不同層級協會職務，公假時數得分別計算，但每月總數以60小時為限。

另就外界關注的協商權益，草案擴大協會建議及參與範圍，同時放寬協會協商事項，相較過去僅有辦公環境改善、行政管理及服勤方式及起迄時間，修法後將工作簡化、業務績效評核基準、訓練及進修、員工身心健康協助、非全國一致性規定之各機關福利措施等納入協商事項。

同時刪除現行「為公務人員個人權益事項者」不得協商之規定，並將「與國防、安全、警政、獄政、消防及災害防救等事項相關者」不得協商，修正為「足以影響國防及公共安全之情況」。

此外，草案亦將爭議裁決委員會的成員，由原先的9人調整為7人，以及將會議主席由原先的爭議裁決委員互選，修正為由銓敘部指派人員為當然主席，減少外界對於爭議裁決公信力的疑慮。