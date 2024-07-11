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試院、政院會銜通過協會法 放寬公務員結社及協商權

中央社／ 台北11日電

考試院行政院今天會銜通過公務人員協會法部分條文修正草案，修正重點包括放寬得成立協會的機關層級，增設特種協會的組織模式；下修協會成立門檻；增訂對機關的課責機制等事項，並擬儘速函送立法院審議。

考試院透過新聞稿表示，為保障公務人員結社權及協商權，並提升公務人員協會功能，考試院及行政院會銜通過公務人員協會法部分條文修正草案，共修正17條。

考試院說，協會法部分條文修正草案曾經考試院及行政院在民國112年10月30日會銜，函請立法院審議，但因屆期不續審，未完成修法程序。這次針對協商事項、成立門檻、入會資格、協商處理程序及爭議裁決委員會籌組等規定，重行檢討修正，盼在公共利益與公務人員權益間取得平衡，完善協會相關制度。

考試院說，考量各界反映協會成立門檻過高，這次修正再將112年兩院會銜版所定的中央部會以上機關、直轄市、縣市機關協會，以及特種協會，招募會員人數由400人調降為300人。

考試院表示，中央三級或相當三級機關協會，招募人數由200人調降為150人，以提高公務人員結社機會，並維持適度會員代表性。同時限縮各機關一級單位主管以上人員入會資格，以強化協會會務自主性。

考試院指出，為放寬協商權的範圍，這次修正再將112年兩院會銜版原定不得協商的「屬公務人員個人權益事項」予以刪除，同時將原定不得協商的「與國防、安全及海巡相關事項，或足以妨害警政、獄政、移民、消防及災害防救等整體勤務執行安全事項」限縮為「足以影響國防及公共安全之情況」。

考試院說，這次修正也將112年兩院會銜版所送爭議裁決委員會的成員，由原先9人減為7人，以及將會議主席由原先的爭議裁決委員互選，修正為由銓敘部指派人員為當然主席，以減少外界對於爭議裁決公信力的疑慮，同時確保爭議裁決程序的順利進行。

考試院強調，政府十分重視公務人員權益，目前透過修正協會法，強化協會運作功能，應是現階段最容易充實及強化公務人員結社權及協商權的方式。協會法部分條文修正草案將經考試院會銜行政院函送立法院審議，將積極爭取立委支持，早日完成修法程序。

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