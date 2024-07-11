賴總統何時首次出訪？ 外交部：仍在規劃時間地點未定案

總統賴清德上任後的首次出訪規劃，受到外界矚目；外交部今天表示，有關賴總統出訪事宜，目前仍在規劃階段，出訪地點與時間都沒有定案，循例也會將相關規劃送呈總統府參考，後續如果有定案，也將由總統府對外公開說明。

外交部長林佳龍昨天舉行媒體茶敘時指出，賴總統確實有出訪行程，但仍在規劃中、尚未有定案，依往例將由總統府對外說明；元首出訪有時會過境美國，而美國適逢選舉年，如何能夠達到元首出訪的目標，又不會影響非必要反應，這都還在評估、規劃和協調中。

外交部今天上午舉行例行記者會，媒體關切賴總統出訪行程，是否有進一步的規劃與進展。

外交部副發言人蕭光偉表示，外交部循例規劃下半年度的各項工作，有關賴總統出訪事宜，目前仍在規劃階段，出訪地點、時間都沒有定案，循例外交部也會將相關規劃送呈總統府參考，後續如果有定案，也將由總統府對外公開說明。

外交部歐洲司司長黃鈞耀於業務簡報表示，法國國會大選第二輪投票在上週圓滿落幕，在此再次表達台灣誠摯祝賀之意，期盼後續組閣工作順利，台灣將持續與法國深化全方面民主夥伴關係。