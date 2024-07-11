立院總質詢結束 卓榮泰將走訪各地視察重大工程

立法院施政總質詢告一段落，行政院長卓榮泰今天說，內閣將走訪各地，視察國家重大工程、縣市特色地方創生，以及文化、長照、社區關懷等據點，藉由走到第一線發現問題、解決問題。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在會中表示，立法院施政報告備詢已經結束，感謝部會首長這段時間的協助與配合，若答詢過程中有未盡詳細答覆的部分，應書面詳細答覆立委。

卓榮泰表示，接下來內閣將走訪各地，國家重大工程，各縣市特色地方創生、各類文化、長照、社區關懷據點，視察國家重大工程、縣市特色地方創生，以及文化、長照、社區關懷等據點，藉由走到第一線發現問題、解決問題，並蒐集6都直轄市建議。

他說，目前是巴黎奧運最後備戰期間，也需要地方縣市政府給予選手更多關注跟鼓勵。

卓榮泰指出，內閣各項重大福國利民法案須加速進行，他先前也提到行動101策略目標，就是520之後的100天，必須要讓民眾知道新政府更明確的施政方向與重大政策，部會首長須投注心力，加緊腳步。