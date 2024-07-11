綠委反對進口蛋調查小組 楊瓊瓔：拿4.7億銷毀蛋不能問？

立法院經濟委員會今通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」。國民黨立委楊瓊瓔表示，雞蛋專案進口去年引起全國關注，最後政府購買1億5千多萬顆雞蛋，卻有5580萬顆蛋放到過期銷毀，整個專案花大約10億元，其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋，就花了4.7億元，且現在還在立委追問下，才發現2年前進口雞蛋竟沒有簽合約、冷鏈運輸違反採購法等情形，這些問題還可能只是冰山一角，所以立法院經濟委員會成立調查小組確有必要，民代也有責任給人民真相。

楊瓊瓔表示，今天她擔任經濟委員會主席，經過藍、綠、白委員們兩輪充分發言討論，最後推選民眾黨立委張啟楷擔任調查小組召集人，過去進口雞蛋案的爭議之多，讓「專案進口」一詞到現在，好像人民聽到都是負面聯想，因此調查小組成立目的，就是要把進口雞蛋政策的前因後果攤開，給人民了解，把採購細節等真相查清楚，讓行政部門負起責任，避免重蹈覆轍、也作為未來施政改進的參考。

民進黨立委今在經委會發言時，主張根據立法院職權行使法46之2條，進口雞蛋案檢調正在調查，因此經濟委員會不得對此行使調查權，並且退席抗議。

楊瓊瓔表示，當然會依法行事，但首先小組是要調查「有關進口雞蛋執行情形」，是要查清整個雞蛋進口執行，以及雞蛋供需狀況等政策形成過程、政策效益，並非只查個別案件或廠商，所以跟檢調在查的超思案並不衝突。

楊瓊瓔並說，尊重司法是共識，但不能成為逃避監督的理由，一個政策可以過了兩年，政府才被「發現」還有問題，其他單位不管怎樣查案，卻都沒有拿出結果，這人民可以接受嗎？也要問問執政黨委員，可以接受公帑被亂花10億，結果4.7億拿來銷毀雞蛋，結果不能問，問了就說司法在調查？這是民意代表給人民的答案嗎？

楊瓊瓔強調，檢調查案都會依法尊重，但現況是如果立委沒追問，是否進口雞蛋諸多問題都船過水無痕？回想過去，從雞蛋供需、到農業部及畜產會如何找貿易商，再到雞蛋效期疑義，錯標產地等事情，幾乎是每個環節都曾有過爭議，前一任農業部長雖然因此下台，但留下來的問題，仍像是一團迷霧。

楊瓊瓔表示，很多立委也都還記得，雞蛋案當人民有疑問時，當時行文索資要嘛晚好幾週來、要嘛拿不到，立委都沒有資訊可以為民眾釋疑，現透過新法及調查小組，有機會能把雞蛋進口執行情況爬梳出來。

楊瓊瓔說，未來可作為依據，更明確評估雞蛋供需的調節與應對方式，不要總是在問題演變到難以收拾後，才急著用大撒人民納稅錢來解決，而如果仍要專案進口，也可以針對過去的教訓，來研擬相關的SOP（標準作業程序），讓相關單位有所依循，也避免「沒有合約」、「沒有資料」等狀況再次上演。

楊瓊瓔表示，為人民釋疑、監督政府，讓制度運行能讓民眾感到有正面效果，是立委責無旁貸的事情，不分朝野、不分黨派都是為民服務，不應為了政治攻防自我限縮，忘了民眾真正託付給立委的責任。