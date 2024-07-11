新AIT處長谷立言 拜會立法院長韓國瑜

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法院長韓國瑜一早行程滿滿，還暫停朝野協商，抽空與AIT新上任處長谷立言會面。雙方非常熱情交換名片並合影留念。谷立言上任後，10日先與總統賴清德與國安團隊見面，緊接著便與韓國瑜會面。

韓國瑜10點半主持朝野協商，於10點55分時宣布先休息，很快就到立法院中山南路正門迎接谷立言，陪同出席的還有AIT官員，立法院副院長江啟臣、國民黨立委柯志恩、葛如鈞，還有民進黨立委蘇巧慧、王定宇。不過王定宇在拍照環節才到，韓國瑜雖略顯不悅，但還是擺手邀請王定宇上前拍照。

谷立言10日先拜會賴清德總統與國安團隊。他在致詞時對賴表示，美國支持台灣自我防衛能力的承諾，並重申美國對台灣的支持，符合長年以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。賴清德則回覆，台灣將致力維持台海現狀。

而2021年，前任AIT處長孫曉雅剛上任，會見前總統蔡英文時並未談及，但AIT昨再次重申美國相關承諾，且總統府的新聞稿未刊出谷立言上述表態，也引發外界討論。谷立言擔任處長前就曾3度派駐台灣，過去也曾派駐到日本與成都，2018年至2021年還擔任AIT副處長，對印太局勢相當熟悉。

【更多精采內容，詳見 】