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打造本土綠能產業鏈 台灣需降通膨法案

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委洪申翰（左）11日舉辦記者會呼籲，政府應推出台版IRA，達成引導資金到相關產業。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民進黨立委洪申翰（左）11日舉辦記者會呼籲，政府應推出台版IRA，達成引導資金到相關產業。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】台灣也應有自己的「降低通膨法案」（IRA）！美國祭出加速淨零碳排的IRA，已創造17萬份綠能工作，民進黨立委洪申翰11日舉辦記者會呼籲，政府應推出台版IRA，達成引導資金到相關產業、狀大本土氣候供應鏈等目標。東吳大學政治系助理教授陳方隅指出，綠能相關設備不免牽涉到中國與俄羅斯，目前歐美都已開始祭出政策提防，台灣也應跟上腳步，強化本土綠能供應鏈。

引導資金到綠能

洪申翰表示，面對氣候變遷問題，政府不應只有管制性措施而缺乏經濟誘因，政府需要協助民間資金投入到綠色產業鏈。他也指出，面對氣候變遷，綠電規格提高、排碳壓力都成為企業成本，更可能造成「綠色通膨」的狀況，呼籲相關部會參考「降低通膨法案」（IRA），研擬適合我國的淨零投資法案。

Brightcore Energy地熱製冷製熱商業分析師黃業棠就第一線觀察指出，美國「降低通膨法案」有兩大精神，首先是「全民參與」的氣候革命，提供多面向的補助措施，如學校安裝地熱裝置，政府會補助一半的費用；第二是「秉持環境正義與公正轉型」，如低收入地區、經濟長期仰賴化石燃料或原住民等地區，補助金額都會增加數倍

台灣氣候青年聯盟前理事長黃品涵表示，IRA在強調綠色投資時，也是接軌國際，成為世界綠色供應鏈一員的重要政策。她提到，期待國家氣候變遷對策能運用財稅工具、並調整模擬情境與政策規劃，以加速2030年的淨零目標。

避免紅色供應鏈

陳方隅說，在各國都推綠能投資與政策時，相關設備與原物料成為地緣政治衝突的熱點，相關產品也不免牽涉到中國與俄羅斯。他指出，目前美國已對中國電池產品進行調查，更祭出高昂關稅阻擋中國電動車；法國總統馬克宏也祭出「綠色產業法」，增產歐洲電動車，提出電池與風電產業優惠稅率，顯見國際都在提防中國影響力。

洪申翰接著說，美國就使用稅務優惠來強化本土供應鏈，使得綠能產業不會被迫接受紅色供應鏈低價傾銷的設備。他指出，面對未來問題，台灣需要更多工具，強化本土綠能供應鏈。

應有台版IRA

「台灣也應有台版IRA，」洪申翰指出，透過政策達到引導氣候資金投入；大幅增加綠色就業；應對氣候變遷的能力與提高減碳目標；壯大本土氣候供應鏈，防堵紅色供應鏈等目標。

對此，環境部綠色戰略辦公室科長呂聆文回應表示，相關政策國發會、金管會探討，因為台灣過去沒有相關經驗，也會進行跨部會的協商。

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氣候變遷 洪申翰 淨零 碳排放 綠能 通膨

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