立院8日審選罷法爆衝突 藍綠爭執議事錄經表決後確認

立法院內政委員會8日排審選罷法，藍綠爆衝突。今天要確認上次會議議事錄時，因民進黨立委認為當時對於停止討論有異議，議事錄卻記載「無異議」，經程序發言、表決後，議事錄仍確認。

立法院內政委員會8日排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，因民進黨立委一早就占領主席台，國民黨團在下午臨時變更會議室，並由召委、無黨籍立委高金素梅宣布開會，藍綠立委爆發激烈推擠，高金素梅宣布停止發言、會議休息。

立法院內政委員會今天審查「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會議一開始，要先確認上次會議（8日）議事錄，其中記載「主席宣告：現在（國民黨立委）許宇甄委員提議停止發言，請問各位有無異議？（無）無異議，現在停止發言」。

但這段議事錄內容，讓在場的民進黨立委群起反對，要求程序發言。民進黨立委蘇巧慧指出，上次主席宣布開會，許宇甄說要停止發言，台下說「有異議」，怎麼議事錄上會寫「無異議」，會議自始至終就不是有效會議，強烈主張議事錄應如實記載。

民進黨立委黃捷提到，當時一早她等著要簽到，但議事人員神隱6小時，是去哪裡、被誰帶走，立法院不用給大家交代嗎？且除秘密會議外，應公開舉行，但在更換會議室後，還阻擋立委進會議室。

黃捷表示，她也要抗議立法院長韓國瑜議事不中立，為什麼只針對她要調查，且會議室的門鎖沒被破壞，她是合法合規進到會議室，「為什麼韓國瑜辦綠不辦藍？」還外洩她的影像卻沒有任何通知，主張8日會議無效。

國民黨立委許宇甄則回應，8日議事錄有沒有效，公道自在人心，應該要上午7時才能開門進會議室，但清晨5時許就潛入是合法的嗎。就是因為民進黨立委占據主席台，讓會議不能進行，換會議室是不得不的做法，高金素梅也很重視程序，換會議室都有公告。

高金素梅表示，8日清晨5時許，黃捷用不正式的方法開門，民進黨立委鍾佳濱也企圖破壞窗戶，她擔心議事能不能進行，才打電話給議事人員，希望能到她辦公室討論，在合乎議事規範下，如何順利進行議事程序，並考慮要換會議室。

高金素梅指出，更換辦公室同時，也用電子公文系統發文給立委、公報處、資訊處，大家都收到公文後，已完成公開透明程序，她也要求國民黨打開門，讓其他黨團立委進來簽到。但在裡面又有衝撞，她必須保護議事人員人身安全，最後在許宇甄提議下停止討論，才宣布休息。

經過將近1小時的程序發言後，高金素梅說明，剛剛已經充分討論，會議是合乎規範，如果對議事錄有異議，就動用表決權。經表決後，無異議7票、有異議5票，確認議事錄。