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立院經委會成立進口蛋調查小組 張啓楷任召集人、綠委退席

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院經濟委員會上午排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，引起民進黨立委不滿表示成立調查小組的行為違反該法第46條之2規定。在程序發言之後，主席楊瓊瓔宣布，已充分討論，宣布成立調查小組，民進黨立委不滿怒轟「違規違法」，最後全體離席抗議。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，引起民進黨立委不滿表示成立調查小組的行為違反該法第46條之2規定。在程序發言之後，主席楊瓊瓔宣布，已充分討論，宣布成立調查小組，民進黨立委不滿怒轟「違規違法」，最後全體離席抗議。記者曾吉松／攝影

立法院經濟委員會今天討論「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，朝野雙方唇槍舌戰70分鐘後，民進黨立委退席抗議，會議主席楊瓊瓔宣布成立專案小組，在場立委推舉民眾黨立委張啓楷擔任調查小組召集人。

國民黨立委今天在經委會提案成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，調查政府專案進口雞蛋等爭議。民進黨立委陳亭妃、邱議瑩、賴瑞隆、邱志偉、蔡易餘輪番發言，援引立法院職權行使法第46之2條文「裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，立法院不得行使調查權」，並指出超思案地檢署、監察院等單位正在調查中，成立調查小組違法違憲。邱志偉更嗆楊瓊瓔說，如果調查小組成立，他也要成立調查小組調查楊瓊瓔成立違法的調查小組。

國民黨立委張嘉郡駁斥，今天討論的是「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」跟超思有什麼關係，且立法院職權行使法修正案是經過完整三讀通過的法律，民進黨為什麼不尊重賴清德總統公布的法律？難道大家都不覺得調查小組有必要性嗎？還是真相不能被調查出來？她強調有60％支持國會改革，希望把真相還給人民。

歷經70分兩輪的發言後，民進黨舉印有立法院職權行使法第46之2條文的牌子抗議，隨後退席抗議，楊瓊瓔則宣布休息。在休息之後，楊瓊瓔宣布成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，在場立委無異議，順利通過，並推舉張啓楷為小組召集人。

根據運作要點指出，該小組由經濟委員會全體委員組成之，本小組置召集人一人，由參加本小組成員互選，負責處理小組事務，並代表該小組對外發言。該小組會議有委員3分之1出席方得開會；其決議，以出席委員過半數同意行之，但在場出席委員不足三人者不得議決。必要時得以秘密會議方式行之。

運作要點提到，該小組成員行使調查職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿。查閱人員負保密義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏之。機密文件如被調查機關拒絕提供時，該機關應以書面釋明機密之種類及原因，並於三個工作天內送交該小組存查。

針對該會行使調查職權，運作要點說明，必要時經該小組依立法院職權行使法第59條之2規定舉行聽證會。小組提出調查報告及處理意見應經該會決議。調查報告書及處理意見未提出前，工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。涉及依法令應秘密事項者，應予保密，並以秘密會議處理之。

立法院經濟委員會上午排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，引起民進黨立委不滿表示成立調查小組的行為違反該法第46條之2規定。在程序發言之後，主席楊瓊瓔宣布，已充分討論，宣布成立調查小組，民進黨立委不滿怒轟「違規違法」，最後全體離席抗議。記者曾吉松／攝影
立法院經濟委員會上午排定討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，引起民進黨立委不滿表示成立調查小組的行為違反該法第46條之2規定。在程序發言之後，主席楊瓊瓔宣布，已充分討論，宣布成立調查小組，民進黨立委不滿怒轟「違規違法」，最後全體離席抗議。記者曾吉松／攝影

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