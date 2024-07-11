綠：組進口蛋調查小組 連依照國會擴權法案都不得成立

立法院經濟委員會今天討論成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」及「運作要點草案」等相關事宜，民進黨經濟委員會立委集體退席抗議。民進黨立委邱議瑩表示，姑且不論釋憲，依照藍白強行通過的「立法院職權行使法」，國民黨成立此調查小組都違法了。

邱議瑩表示，民進黨立委退席前不斷在經濟委員會詢問，成立進口蛋調查小組，是根據立法院職權行使法哪一條？但國民黨立委都說不出來，只不斷重複，這是賴清德總統公告的法律。

邱議瑩指出，連藍白通過的國會擴權法案，在「立法院職權行使法」第46條之2都載明，裁判未確定前之訴訟案件，就其偵查或審判所得的處置及卷證，立法院不得行使調查權。第三項也說，立法委員在行使調查的獨立機關，在本於職權調查的在本於職權調查的相關案件，立法院的調查應該要停止。

邱議瑩批評，這都是國民黨通過的職權行使法，目前進口蛋案件司法偵查中，國民黨連自己立的法都不遵守，太可笑了。