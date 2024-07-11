公務員涉鄭文燦案？ 張善政：前朝的不敢講、我任內的沒問題
海基會前董事長鄭文燦涉貪案，傳有桃園市府可能也有局處公務員涉案，桃園市長張善政今說，檢調約談市府的公務人員，他都是事後才知道，「已離職的前朝市府官員有沒有涉案，我不敢講，不過我很有信心，我現在任內的公務人員，都是奉公守法，沒有問題」。
張善政也說，他昨天的市政會議也特別跟所有局處首長、公務同仁強調，他上任之初，就要求所有同仁，操守是非常重要的標準，一年半過去，他任內對於所有，不管是外面的關說，他身為市長都是力挺市府的公務人員，依法辦事。
張善政今天上午與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑出席基北北桃減碳存摺全民運動論壇受訪，對於桃園市有議員也要發起專案小組全面清查是否還有其他案？張善政表示，議會的議員如果是依照議會的合法權責，調閱市府資料，市府都會來配合，這絕對沒有問題，過去一陣子，檢調調閱資料也都配合，市府態度始終是一致。
媒體追問，案情爆發後，有無掌握檢方約談市府局處？是否還有其他人被調查？張說，檢調約談市府的公務人員，他都是事後才知道，約談的主題檢調也都不透露，事前對於整個案情的發展，無從得知，檢調在調查過程，該做的保密都做得滿好的，他說，基本上，市府就是來配合檢調調查，包括調閱資料、或公務同仁約談等都配合。
媒體也問，是否府內同仁涉案？市府政風是否也會主動啟動調查？張善政說，已離職的前朝市府官員有沒有涉案他不敢講，不過他很有信心，現在的公務人員，都是奉公守法，沒有問題。
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