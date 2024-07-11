組專案小組查鄭文燦任內弊案？ 張善政：議會檢調合法調閱資料市府都配合

海基會前董事長鄭文燦涉貪案，對於桃園市議員凌濤要發起專案小組全面清查鄭在桃園市長任內是否還有其他弊案，桃園市長張善政今上午出席基北北桃減碳存摺全民運動論壇受訪時說，議會的議員如果是依照議會的合法權責，調閱市府資料，市府都會來配合，這絕對沒有問題，過去一陣子，檢調調閱資料也都配合，市府態度始終是一致。

至於傳台塑前顧問廖俊松行涉賄鄭文燦後，還上達天聽找總統府，再一路交辦行政院等，並傳有市府局處公務員也涉案？桃園市長張善政今說，前朝有沒有中央介入，「我無從得知」。

立委黃國昌昨拿出一分公文，指控羈押中的台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦後，鄭動作頻頻，還上達天聽找總統府，再一路交辦行政院、經濟部、內政部處理，府方回函還稱「總統至為重視」。