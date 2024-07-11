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3外館又爆爭議 外長：絕不護短

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
外交部長林佳龍。記者曾吉松／攝影
外交部長林佳龍。記者曾吉松／攝影

我國駐外館處爭議連環爆，外交部林佳龍昨呼籲同仁如果在外館有什麼問題，能把意見寫給部長信箱，外交部一定保密，並做具體調查，絕對不會護短。

繼我駐美代表俞大㵢被媒體爆料濫花公帑，昨又有媒體爆料，指控我國駐ＷＴＯ代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵等三名外交高官濫權自肥，其中羅昌發夫婦被控苛刻下屬、公器私用；陳盈連被爆花六十萬元公帑在美國購買八十八項高檔用品，給住在洛杉磯的家人使用；魏月涵則被下屬指控分工不均、議論同仁是非等。

外交部昨表示，針對外館內部管理問題，將針對媒體報導各節進行瞭解，要求相關館長說明，以先釐清事實真相。外交部並再次要求駐外館長注意領導統御原則，關心同仁工作情況，加強彼此溝通，以打造友善職場環境。

林佳龍昨舉行首場媒體茶敘表示，針對外館內部管理，有檢舉或是爆料，都會請外館調查說明；他知道外國駐館館長在外因地制宜，在外交戰場上也面臨很大的壓力，但內部領導、統御，乃至管理，都應該做好，若有違反法令規定的部分，外交部一定會辦理，未來也會進行制度改革。

林佳龍指出，上任後即針對外館採購制度做分層核定、做全面改革，讓外館有所依循；而在個案上出現公款私用、甚至貪瀆的爆料，外交部都非常重視，例如陳盈連一案，他上任後就展開詳細調查，並將結果送廉政署，陳盈連也將調回外交部釐清。

俞大㵢 外交部 林佳龍 駐美代表

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