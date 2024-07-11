林佳龍：美「友岸外包」納台灣

賴清德總統上任後是否將出訪友邦？外交部長林佳龍昨與媒體茶敘時表示，確實有幾個出訪行程在規畫中，不過現在還沒有定案，有決定就會對外報告。他也透露，台灣有機會加入美國國防供應鏈，針對友岸外包有納入台灣，至於是哪些項目，還在洽談當中。

林佳龍並認為，美國在俄烏戰爭的軍事供應鏈中，所需的武器彈藥，還有相關設備，可以由台灣就近來生產。他說，這個台美大方向是一致的，未來具體合作項目在洽談當中。

林佳龍也在茶敘中點出，未來要強化經貿外交的政策方向，強調要從「固邦」到「榮邦」，輸出台灣成功經驗；行政院也將成立經濟外交小組，目標以五大信賴產業驅動創新量能走向世界。

林佳龍說，過去兩岸問題被定義為兩岸之間的問題，現在中國崛起成為全世界的問題，台灣可以幫忙來回應這個問題的挑戰。

他說，台灣外交過去是守勢，很怕被對岸挖牆腳，讓台灣與友邦斷交，現在必須善用經濟優勢，擴大雙邊，及多邊合作，確保國防守勢，維持台海和平現狀，以及強化防衛自主的能力、確保區域的和平穩定，而且要發揮外交攻勢，更主動、積極地讓台灣走向世界。

賴出訪友邦規畫中

針對賴總統出訪安排，林佳龍表示，今年是美國選舉年，會了解如何達到元首出訪目標，但不會引起沒有必要的反應，這都還在評估、規畫和協調中。

賴清德總統昨接見美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處新任處長谷立言。賴總統表示，面對中國一再挑戰，試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀。谷立言說，美國會持續支持台灣的自我防禦能力，因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要。谷立言並自曝，早在廿年前，他就曾對美國國務院斷言：賴清德這位立委「非常有可能是台灣未來的總統」。