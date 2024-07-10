非核家園變火電家園 專家：核電技術上可快速延役

立法院教育及文化委員會今日排審國民黨立委所提出的核能延役法案，不過朝野未達成共識，將另期審查。清華大學核工所特聘教授葉宗洸表示，再生能源發電不足，執政黨拿火力發電補核電缺，讓非核家園成為「火電家園」；台電前核安總稽查王琅琛說，台電運轉核電多年，台灣都沒有事，核安不必擔心，且核電延役並不難。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今於網路直播節目「志聖鮮思」，與兩位核能專家談論我國核電延役議題。

葉宗洸說，正值立法院排審「核管法」，國民黨提了5個修正案，而國民黨立委翁曉玲的提案最接近美國核管會對加州惡魔谷核電廠延役的作法，除了把5至15年條款刪除外，允許核安會在接受延役申請後，審查期間允許執照到期的核能電廠繼續運轉。核三在7月26日即將到期，如立法院能迅速通過此比照美國核管會的提案，更有可能快速解決台灣當前缺電問題。

葉宗洸分析，去年景氣非常糟糕，經濟成長率只有1.38%，所以用電量變少。但今年預估的經濟成長率會到3.5%左右，用電量會上升，可以預期今年前面6個月的發電量會比去年高出很多。比如7月8日晚上9時1十分，火力發電占比超過9成，達91.7%，核能是5.2%，再生能源和儲能是3.1%。執政黨明知太陽光電在晚上就是歸零，但又要讓核電除役，就只能拿火力發電來補。「原本是非核家園，現在變成火電家園。」

王琅琛說，近年很多AI大廠來台灣投資，表明要使用綠電，核能必然扮演重要角色。去年和今年在核能這一塊已經完全不一樣，今年大家意識到AI、半導體產業重要性，大家才知道這些產業用電量要這麼多。葉宗洸此時批評，經濟部前部長王美花強調排除核能的RE100再生能源倡議已經不是主流，現在國際都在推「全時無碳電力」(24/7 CFE)，最能依賴的絕對不是無法調控的再生能源電力，核電才能提供這些AI大廠的需求。

王琅琛強調，核能是綠能，因此核電絕對是一個選項，目前就是要靠延役。而延役並不困難，但是非常嚴謹的評估工作，必定一步一步要按照法規走。反核團體一直在提核廢料，但台電是有一固定程序在做處理。目前方法都有了，只是仍在研擬要放在哪裡。他反問，反核人士擔心核能安全，但台電運轉核電40年，台灣有事嗎？

何志勇指出，美國能源部已經認為核能是種零排放乾淨能源，歐盟也視其為綠能。因此國際不強調再生能源，而是改訴求「乾淨能源」。2026年歐盟開始徵收碳邊境稅，初期每公噸炭約85歐元（約新台幣3000元）。台灣目前每度發電，核電為1.12元；燃煤為2.73元；太陽能4.08元；離岸風電4.51元。如以燃煤取代綠能，燃煤每度排碳0.8公斤，換算來下來，以太陽能減少一公噸碳成本為新台幣1688元，離岸風電為新台幣2225元，核電則是「負」新台幣2013元，還能為台灣民眾倒賺。

陳學聖說，民眾過去反核是對核安有疑慮，覺得寧可付多一點錢，但要活久一點。但現在支持核電已經年輕化，擁核反核的比率已經反過來，上一代年輕人反核，這一代年輕人擁核。葉宗洸補充，現在擁核比率增加，有六成民眾支持核能，因為大家開始意識到國際潮流，尤其年輕人願意蒐集、瞭解核能的資料，會知道核能發電沒有想像中的可怕，核廢料也不是沒辦法處理。