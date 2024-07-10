柯文哲訪團膳業者 民眾黨團促設營養午餐專法

民眾黨主席柯文哲日前與民眾黨團總召黃國昌等人拜訪營養午餐團膳業者，會中討論到制定營養午餐專法的重要性。黃國昌指出，民眾黨團已提出營養午餐專法草案，明定中央地方組成「營養午餐供餐委員會」。

柯文哲今天晚間透過YouTube頻道節目「柯P揪時在」播送他與黃國昌、新北市議員陳世軒參訪新北市團膳公司的影片，3人除了穿起無塵衣參觀營養午餐的生產線，也在現場吃起營養午餐、討論制定營養午餐專法重要性。

影片中，柯文哲關心團膳每日進貨、清潔消毒的時間表，且發現學生中午用餐時間只有15分鐘，表示實在是太趕，希望學校讓學生細嚼慢嚥會比較健康。

參訪結束後，柯文哲、黃國昌與陳世軒3人討論制定營養午餐專法重要性。黃國昌提到，民眾黨黨團已在立院提出營養午餐專法草案，草案明定從中央政府到地方政府，到學校都設立「營養午餐供餐委員會」，讓校方、食材業者、團膳業者都能發表意見。

黃國昌表示，民眾黨團盼藉由營養午餐專法，落實食農教育法中地產地銷的概念，由於營養午餐專法草案沒有太高的政治性，相信應該很快就會通過立法。

柯文哲則說，他擔任台北市長任內，就跟青農談有機蔬菜契作供應學校營養午餐，這樣的做法除了能讓營養午餐更健康，也能帶動有機農業發展。