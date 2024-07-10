德國青年聯盟訪民進黨 聚焦國防安全

民進黨今天表示，德國基民/基社聯盟（CDU/CSU）青年聯盟（JungeUnion）聯邦主席溫克（Johannes Winkel）率團拜會民進黨，雙方聚焦探討青年參政、國防安全、少子女化與能源政策。

民進黨晚間發布新聞稿表示，訪團9日到訪民進黨，雙方深入討論台灣與德國共同面對的青年議題。

溫克表示，基民/基社聯盟青年聯盟是歐洲最大的青年政治團體，目前有約9萬名會員，致力於培育青年領袖、推動與其他理念相近的民主國家的交流。溫克並指出，德國青年目前主要關注的議題為經濟與移民問題，盼了解台灣青年對於未來的看法。

溫克說，近年德國因為俄烏戰爭再次關注國防議題，基民/基社聯盟也在推動恢復國民兵役制的計畫，盼此行能了解台灣青年對於國防議題的看法。

民進黨青年部主任阮俊達表示，沒有人希望戰爭，民進黨主張備戰才能避戰，要靠實力取得和平，相信許多青年也認同此想法，因此高度關注國防預算的使用與國防改革等議題。民進黨充分感受到青年對於強化自身國防實力的期盼，民進黨也會持續進行相關議題的溝通與推動。

另外，訪團成員也關切當前台海局勢及區域安全議題。

民進黨國際部副主任陳文昊表示，中國對台威脅日益增長，已引發區域各國警戒，背後隱含的即是 「台灣有事，印太有事」的認知。

陳文昊指出，德國政府與國會近年多次重申台海和平穩定的重要性，支持台灣實質參與國際組織，期盼德國未來持續支持台灣。