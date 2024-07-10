瓜地馬拉暴雨 賴總統表達慰問盼早日恢復正常生活

友邦瓜地馬拉近日遭暴雨強襲，造成人員傷亡、基礎設施損壞。總統賴清德今天表達誠摯慰問與關切，並指示相關單位注意瓜地馬拉災情發展，必要時提供協助，期盼災區早日回到正常生活。

瓜地馬拉正逢雨季，連日豪雨引發各地災情，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日宣布全國進入「災難狀態」，將動用所有資源救災。

總統府發言人李問今天透過新聞稿指出，近日瓜地馬拉豪雨造成人員傷亡，土石流導致民眾家園受損、道路中斷及橋梁受損等災情，賴總統已請外交部向瓜地馬拉政府轉達政府及民眾的誠摯慰問。

李問說，賴總統除關心瓜地馬拉暴雨災情，也表示台灣對於天災事故所帶來的傷痛與挑戰，特別能夠感同深受，深切了解即時救援及重建的重要性，已提醒相關單位隨時注意災情發展，以提供必要協助，期盼災區早日回到正常生活。