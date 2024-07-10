瓜地馬拉豪雨釀災 外交部：台僑皆平安

友邦瓜地馬拉連日豪雨，瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日宣布全國進入「災難狀態」。對此，外交部今天表示，尚未有台籍人士受影響，並向瓜國表達慰問之意。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，根據官方調查報告，今年雨季期間已造成13人死亡、5人受傷，超過6700人受災，近1.7萬人撤離：瓜國總統阿雷巴洛8日宣布全國進入「災難狀態」。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，瓜國近日遭逢暴雨強襲，造成人員傷亡及道路、橋梁等基礎設施受損等災情，外交部對此表達誠摯慰問之意，至盼當地人民早日恢復正常生活。

外交部表示，根據駐瓜地馬拉大使館掌握最新狀況，目前台灣旅客、留學生或僑民並未受到災情影響，外交部與駐瓜地馬拉大使館將密切關注後續發展，並與瓜國相關部門保持聯繫，及時提供必要協助。

外交部提醒，民眾旅瓜期間倘有緊急求助需要，請即撥打駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話：+502 5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。