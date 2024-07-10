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瓜地馬拉暴雨成災 外交部表達誠摯慰問

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

瓜地馬拉近日遭逢暴雨強襲，造成人員傷亡及道路、橋樑等基礎設施受損等災情，外交部對此表達誠摯慰問之意，至盼當地人民早日恢復正常生活。

外交部指出，瓜國連日大雨造成嚴重災情，總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）已宣布全國進入公共災難狀態。根據我國駐瓜地馬拉大使館掌握最新狀況，目前我國旅客、留學生或僑民並未受到災情影響，外交部與駐瓜地馬拉大使館將密切關注後續發展，並與瓜國相關部門保持聯繫，及時提供必要協助。

外交部提醒，國人旅瓜期間倘有緊急求助需要，請立即撥打駐瓜地馬拉大使館緊急聯絡電話：+502 5202-5920；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

外交部 大使館 暴雨 瓜地馬拉

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