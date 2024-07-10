鄭文燦2度交保檢再抗告成功 黃國昌：絕不只1人涉案

桃園市前市長鄭文燦涉犯貪汙治罪條例，高等法院今天二度撤銷1200萬元交保，發回桃園地方法院更裁。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，鄭文燦把農地點石成金，絕對不是只有一人就辦得到，民進黨從地方到中央，提供一條龍服務，如此腐敗的結構，應該要全面徹查。

桃園地方法院昨天裁定鄭文燦1200萬元交保，台灣高等法院稍早表示，此件鄭文燦交保抗告的卷證已送達高院，今天上午分案由強制處分庭法官審理，合議庭認為原交保裁定忽略鄭文燦的實質影響力，有再斟酌的餘地，因此撤銷，發回原審法院更裁。

黃國昌晚間透過臉書發文指出，高等法院再次撤銷鄭文燦的交保裁定，發回桃園地方法院更裁，高院更是直接打臉桃園地院，「原審以案發至今已多年，被告離開桃園市長職務逾 1 年半，無串證、滅證可能性，認無羈押必要，顯然忽略被告的實質影響力，容有再斟酌之餘地。」

黃國昌強調，自己今天已經清楚說明，鄭文燦把農地點石成金，絕對不是一個人就辦得下來，從總統府和行政院的回應，雙雙都不敢否認有交辦，就知道涉及的層級之高，民進黨在鄭文燦的穿針引線下，從地方到中央提供一條龍服務，把農地點石成金，如此腐敗的結構，應該要全面徹查。

黃國昌質疑，法務部長鄭銘謙今天在立法院備詢時說，「證據到哪就辦到哪」，現在連行政院長卓榮泰也牽扯在內，「到底是偵辦到底？還是看到綠營權貴就轉彎？全台灣人民大家都在看！」