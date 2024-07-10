谷立言拜會吳釗燮 交流區域情勢、台灣社會韌性

國安會今天說，美國在台協會台北辦事處新任處長谷立言下午拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，雙方針對台美關係、區域情勢，以及如何強化台灣社會韌性深入交換意見。

國安會今天透過新聞稿指出，AIT新處長谷立言（Raymond Greene）今天下午到總統府拜會吳釗燮，包含國安會諮詢委員李育杰、副秘書長徐斯儉、副秘書長林飛帆也在座。

國安會指出，雙方共同針對台美關係、區域情勢及如何強化台灣社會韌性深入交換意見。吳釗燮會面時則說，谷立言是台灣的老朋友，已經是第3度派駐台灣，前2次駐台期間，也與他工作關係密切，期待未來在谷立言豐富的經驗及大力支持下，台美夥伴關係能夠持續深化，好上加好。

谷立言昨天就任美國在台協會處長，首日拜會外交部長林佳龍，今天上午也晉見總統賴清德。谷立言首次駐台是在2018年至2021年擔任美國在台協會副處長一職，最近期的職務則是於2021年至2024年擔任美國駐日本大使館副大使。