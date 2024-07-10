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恆春核三廠1號機延役否 藍綠白立委各有看法

中央社／ 屏東縣10日電
立委10日前往恆春考察核三廠降載及廠區周邊光電廠規畫。 （中央社）
立委10日前往恆春考察核三廠降載及廠區周邊光電廠規畫。 （中央社）

立委今天前往恆春核三廠了解1號機組降載情形。國民黨立委蘇清泉重申核電延役立場；民進黨立委徐富癸則說「這不是簡單是非題」；民眾黨立委張啟楷認為「核電安全低碳排、成本較低優勢」。

核三廠1號機將於7月27日停止商轉，包括國民黨立委蘇清泉、陳菁徽，民眾黨立委張啟楷、陳昭姿，以及民進黨立委徐富癸等人，在台電公司副總經理陳銘樹、核能火力發電工程處長林志保陪同下參訪核三廠，包括恆春鎮長史尤經、車城鄉長陳政雄、滿州鄉長古榮福及鄰近村里長等10多人也都到場表達關心。

徐富癸表示，核電廠延役「不是簡單的是非題」，涉及國家能源政策、法令規定問題，更要考慮地方居民意見。特別是核電廠產生放射性物質半衰期長，處置過程如恆春半島為國家能源政策犧牲，應持續補償地方；若核三除役，未來土地利用、能源替代方案應事前規劃，無論是光電或其他能源，應與地方共存榮，獲得在地民意支持。

蘇清泉認為，綠能與核電完全不衝突，台灣發展AI等高科技產業需要大量用電，綠能杯水車薪不足應付，支持核電廠延役。今天立院教育及文化委員會審查核電延役相關法案，南北分進合擊，希望能將核電廠保留下來。

張啟楷參訪完後表示，只要把法令確認好，安全無虞下，核三廠以後是可以再重啟的；核三廠重啟除成本較低以外，核電價格較燃煤、天然氣便宜，又安全低碳排，不若火力發電污染危及人體健康。

恆春鎮長尤史經表示，核三廠延役對國家供電有幫助，且為當地提供許多就業機會，多年來核三安全無虞，核廢料處理效法先進國家即可，至於發展光電是國家政策，只要作好環保考量沒有意見。

台電簡報指出，核三廠的2部機組每小時發電量98萬度，1號機商轉執照年限27日到期，已開始降載；2號機商轉執照明年5月到期。核三廠除役計畫環境影響評估尚需通過環境部審查，始可依法取得除役許可，目前預訂明年9月通過環評、明年12月取得除役許可，取得許可後25年內完成法定除役作業。

至於核三廠區現正推動光電開發工程「馬鞍山光電計畫」，將於核電廠既有運轉範圍外、台電核三自有土地範圍內，設置太陽能發電裝置。其中沿屏鵝公路一側單身宿舍、南灣宿舍等23棟建物，設置屋頂型光電板，核電運轉範圍周邊土地分6區設置地面型光電板，全區將於民國116年4月完成併聯發電。

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