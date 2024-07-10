林佳龍：賴總統出訪規畫中 是否過境美國仍在評估

總統賴清德是否出訪受關注，外交部長林佳龍今天表示，確實有幾個出訪行程正在規劃中，尚未有定案，依往例將由總統府對外說明；至於是否將過境美國，他說，還在評估中。

外交部長林佳龍今天舉行媒體茶敘，分享「總合外交」施政願景。他致詞時表示，將以價值外交為基礎，運用同盟外交以及經貿外交的策略，達成總合外交的目的，並期望從「固邦」走向「榮邦」。

媒體關切，賴總統預計近期出訪友邦，依慣例將過境美國，但美國總統大選選情膠著，這是否影響美方對賴總統過境美國的規格或安排。

對此，林佳龍表示，賴總統確實有出訪行程，但仍在規劃中、尚未有定案，依往例將由總統府對外說明；元首出訪有時會過境美國，而美國適逢選舉年，如何能夠達到元首出訪的目標，又不會影響非必要反應，這都還在評估、規劃和協調中。

林佳龍也指出，近日針對各邦交國的關係進行檢討，並盤整相關項目。他透露，近日有比較多時間能拜訪邦交國，以了解、落實雙方合作項目，也已經擬定工作的目標跟期程，就12個邦交國來說是穩定狀態。

至於外傳考試院前副院長李逸洋內定出任駐日代表，他則表示，人選還在辦理中，一定會是符合能夠代表台灣、日方歡迎的條件。