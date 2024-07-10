林佳龍：外交新策略 善用經貿轉守為攻

「台灣要用經貿能力爭取國際參與！」外交部長林佳龍10日與媒體茶敘時，提出融合民主、和平與繁榮的「總和外交」，行政院也會成立「經濟外交工作小組」，加強與國際在經貿，科技上的合作，推動對外關係。但媒體質疑，這樣是否會變成過去多遭批評的「金錢外交」？林佳龍回應，不會只是金錢援助，也會為各國發展需要，協助數位基礎建設。

加強經貿角色

林佳龍表示，以前都是「固邦」，但現在希望能結合更多經貿來「榮邦」，台灣在基礎建設、婦女平權、數位科技、農業、能源與資通訊產業都有很多經驗可以輸出；未來，除了增加援外獎學金外，也希望透過援助，讓當地政府有政績、企業有商機，創造在地就業，讓邦交國感到「榮耀」，此案連宏碁創辦人施振榮也很支持。

另外，行政院也將成立經濟外交小組，並設法加入民主供應鏈，台灣過去在5G與乾淨網絡都很有經驗，小組將會以科技為基礎，整合產、學、研與政府力量，增加與國際的經貿互動。他舉例，泰國的AMATA台北智慧城、巴拉圭智慧科技示範基地與捷克科學園區都是類似的實踐，其中捷克廠更是與台積電德國廠相當接近。

他認為，過去是守護邦交國不被挖腳，如今要變成「善用經濟優勢」、「確保國防守勢」與「發揮外交攻勢」，在國際上更主動與非邦交國交往，例如美日菲領袖峰會有提出「呂宋經濟走廊」，台灣也要設法與菲律賓加強各種聯繫。

邦交還算穩定

被問到「榮邦」是否會淪為過去飽受批評的「金錢外交」？林佳龍認為，很多國家好奇台灣經濟發展的秘訣，未來也會針對邦交國不同的發展需求，在智慧城市、交通與製造上給予更多援助。媒體詢問，台灣能否加入美國的國防供應鏈？林佳龍表示，有在洽談中，俄烏戰爭已有部分設備是由台灣製造。

記者詢問，總統賴清德上任後，邦交國是否有鬆動？林佳龍表示目前都還算平順，未來賴總統將開始拜會邦交國，將會跟邦交國有更多交流，並了解相關需求。林佳龍也說，中國近日在國際組織與場合，頻頻提及聯合國2758號決議，試圖以法律戰正當化其論述，都有提醒外館如何預防與因應。

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