提外交三方向 林佳龍：期待成立「榮邦基金」

外交部長林佳龍上任後今首度舉行媒體茶敘。他在茶敘中提出三方向，包括價值外交、同盟外交和經貿外交。林佳龍強調，未來應該從「固邦」走向「榮邦」，強化台灣與友邦，和理念相近國家的產業經濟合作，提供他們解決方案。

林佳龍今下午首度在外交部舉行媒體茶敘。他指出，未來將成立行政院經濟外交小組，目前已召開兩次籌備會，期待以五大信賴產業驅動創新量能走向世界。

林佳龍指出，未來台灣外交有三方向，包括價值外交、同盟外交，和經貿外交，其中又以經貿外交為他未來的政策重點。他表示，目標就是希望從「台灣能幫忙」走到「台灣能領導」，甚至「台灣能賦權」，與各國共榮發展；應從過去的鞏固邦交走到榮邦計畫，帶給友邦光榮感，同時達到點對點到南太平洋、加勒比海以及中美洲的區域整合 。

至於何謂榮邦？林佳龍說，榮邦就是台灣經驗的輸出，在經驗落地之後能夠跟友邦一起發展；他表示，很多友邦看到台灣能夠在中國威脅之下，仍得以透過經濟發展立足世界，都希望能夠學習台灣經驗。

林佳龍表示，這並非只是援外，而是要結合經貿外交的三根支柱，包括科技、資金跟人才等民間投資的進駐，帶動當地經濟發展，提供他們解決方案，包括數位基礎建設，以及數位治理等。

林佳龍指出，經貿外交已在中東歐基金展現投資成果，新南向基金也正在籌組，未來期待也能成立「榮邦基金」。