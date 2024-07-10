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民眾黨慶首度跨濁水溪 柯文哲：未來在各地舉辦

中央社／ 台北10日電

民眾黨將於高雄召開黨代表大會和黨慶，是創黨以來首度跨過濁水溪舉辦。民眾黨主席柯文哲表示，民眾黨從台北出發，逐步往全台擴散，未來將在各地主要城市舉辦黨慶，至於是否增設副主席，他則持開放態度。

民眾黨擇定8月3日於高雄召開黨代表大會、舉行5週年黨慶。柯文哲今天在中央黨部舉行5週年黨慶記者會，公布當天活動和遊戲關卡、邀請黨員和支持者報名參加，並於會後接受媒體訪問。

柯文哲表示，民眾黨5年前黨員只有100人，今天已經超過3萬人，5年來民眾黨經歷2次中央選舉、1次地方選舉，在傳統兩大黨夾殺下，很艱苦一步步走到現在；2月1日新國會成立後，民眾黨持續為台灣打拚，推行許多法案如國會改革法案、再生醫療法、財政收支劃分法、攸關健保點值的全民健保法等。

柯文哲表示，這半年來民進黨在立院採取各種杯葛手段，最離譜的是民進黨立委還反對自己的提案，最近立法院內政委員會討論選罷法，民進黨立委甚至自己撤案，不斷升高對立、把年輕人騙上街頭，甚至癱瘓國會、導致國家空轉。

柯文哲表示，他起初以為是民進黨團總召柯建銘的問題，但現在恐怕是總統賴清德主導，他要問賴總統，真的希望在4年任期內國家空轉嗎。

柯文哲表示，過去台南有88槍疑雲，現在更有致人於死的11槍，引起全國人民恐慌，而立法院朝野對抗的暴力氛圍會傳染到民間，台灣終究應團結向前進，而不是像現在亂糟糟的局面。

柯文哲表示，民眾黨適逢成立5週年，就以更新鍵「F5」作為象徵，意味更新台灣，其中包含Formosa、Future、Faith、Freedom、Focus等5個元素，要讓政治落實在人民生活每一天。

媒體會後詢問，8月3日的黨代表大會是否將增設副主席一事列入議程。柯文哲表示，黨代表可以連署提案，只要15人連署就可送大會討論，他對此沒預設立場、持開放態度，就看黨代表想法。

由於是首次黨代表大會跨過濁水溪舉辦，媒體詢問是否為加強南部經營、布局2026大選。柯文哲表示，不可諱言民眾黨是從台北出發，並逐步往全台各地擴散，幾年前黨代表大會就決議不要每次都在台北舉辦，未來黨慶也將在台灣各主要城市舉辦；至於2026，還是要找到適當的人，未來一年最重要的工作就是拜訪人才。

此外，媒體報導，已辭海基會董事長的鄭文燦涉貪案後，「政壇大整肅」下個目標是民眾黨主席柯文哲。柯文哲則表示，「我沒做什麼壞事，我怕什麼？」若外界對他有疑問，就把公文全部調出來且上網公開，看那個地方有問題再來講。

媒體也詢問，是否擔憂新竹市長高虹安是下一波整肅對象。柯文哲表示，高虹安的案子應該是24日宣判，他還是相信高虹安沒什麼犯意，因為她當時是新科立委，民眾黨當時也是新政黨，沒有過去的經驗。

柯文哲表示，公積金制度也不是高虹安發明，而是把前立委李俊俋辦公室那一套搬過來而已，但談到這他就不服氣，因為有人去檢舉李俊俋，到現在李俊俋也沒有被調查。

媒體追問，如何看待憲法法庭審理國會職權修法暫時處分案。柯文哲表示，國會改革法案很多，不曉得憲法法庭要怎麼處理，是全部都暫時處分凍結，還是其中幾條凍結；若以政治判斷，賴總統應該只關心要不要去立法院國情報告那一條，其他法條應該沒意見。

國會改革 年輕人 柯文哲 民眾黨 立法院 高虹安

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