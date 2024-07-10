快訊

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

反核團體：核安疑慮未釐清 籲藍營撤核電延役案

中央社／ 台北10日電

立法院今天審查核電延役草案，最後決定擇期繼續審查。廢核平台呼籲國民黨應撤回延役法案，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役。

立法院教育及文化委員會今天審查國民黨立委提出核管法第6條條文修正草案，鬆綁核電機組換照規範。

經濟部次長連錦漳被質詢時表示，核三廠一號機若延役，就目前來講，最快也要5年，核能停了再運轉，很多複雜問題，評估完之後，最長搞不好要10年，對能源供應是緩不濟急。

全國廢核行動平台今天發布新聞稿表示，核電延役如此重大的政策變更卻無絲毫可行性評估，成本、安全的評估完全都沒有在國民黨提出的修法中提到，不僅經不起成本效益分析，短期內也完全無法幫助電力供給，更必須由全民來承擔龐大的成本。

廢核平台表示，目前核一、二廠核廢料已爆滿，僅剩下核三廠用過燃料池還有約4年的儲存空間；目前沒有任何地方縣市政府願意接受核廢料，即使是國民黨執政的地方縣市也如此。

廢核平台批評國民黨鼓吹核電延役，卻拒絕討論如何妥善管理用過核燃料棒，也避談高階核廢料的最終處置，如此不負責任的延役修法，只會製造更多後端處理問題。

廢核平台再次呼籲國民黨應撤回延役法案，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役，更不應草率修法；應依據國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，向社會充分揭露延役的風險與成本，為人民把關。

國民黨 核一 核三廠 核廢料 核能 核電

延伸閱讀

藍營拚核三廠延役南北分進合擊 藍白立委考察核三促做好延役準備

核電延役 柯志恩裁示擇期續審、勢必在下會期

核安會刪「法案通過進行準備」 葛如鈞：政府的多元宇宙

核電延役 李鴻源：人類最大敵人是二氧化碳、不是核電

相關新聞

表態參選新北...蘇巧慧「跨區」考察淡海 洪孟楷喊稀客

2026地方選戰逐步逼近，已鬆口表態參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，今赴到淡海新市鎮考察，並感謝內政委員會安排會勘「讓我...

美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規畫中

賴清德總統上任後，按往例將出訪友邦，外交部長林佳龍今證實說，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。至於美國大選情勢...

谷立言：不驚訝賴總統勝選 美國會持續支持台灣自我防禦

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）昨天就任，賴清德總統今天上午接見谷立言時表...

林佳龍：外交新策略 善用經貿轉守為攻

「台灣要用經貿能力爭取國際參與！」外交部長林佳龍10日與媒體茶敘時，提出融合民主、和平與繁榮的「總和外交」，行政院也會成立「經濟外交工作小組」，加強與國際在經貿，科技上的合作，推動對外關係。但媒體質疑

專案輸入輸液是樣品，出事無法救濟？食藥署如此說明

輸液風波未歇，國民黨立委羅廷瑋質疑，本次專案進口的法源依據有疑慮、藥品無國內許可，也不適用藥害救濟等，食藥署長莊聲宏稍早...

李遠哲憂淨零目標 反對為廢核燒油煤

「再不減碳就來不及了。」前中研院長李遠哲10日在自然科學博物館指出，從能源大政策看，應該等綠能足夠之後再考慮廢核，如今為了廢核而必須多燒煤、多燒油，這是不對的。他堅持要在綠能足夠後才來談廢核，並認為為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。