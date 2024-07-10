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鄭文燦交保檢二度抗告…高院審卷比預期快 改口「今天可能裁」

鄭文燦涉貪凌濤議會成立調查小組 張善政：要資料會配合

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，昨二度開羈押庭，法院裁定1200萬元交保。對此桃園市議員凌濤今表示，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案。桃園市長張善政（中）今回應，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。記者翁唯真／攝影
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，昨二度開羈押庭，法院裁定1200萬元交保。對此桃園市議員凌濤今表示，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案。桃園市長張善政（中）今回應，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。記者翁唯真／攝影

桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，昨二度開羈押庭，法院裁定1200萬元交保。對此桃園市議員凌濤今表示，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案。桃園市長張善政今回應，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。

鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，上周六裁定500萬元交保，昨再開羈押庭，裁定1200萬元交保，檢方提抗告。

凌濤今說，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案，未來調查小組針對華亞案、八德轉運站及所有桃園土地徵收重劃的會議紀錄，都會一併調閱，甚至呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、鄭文燦、張善政，所有桃園首長任內的土地規劃案，若有任何疑慮或線索也會全部查辦到底。

張善政今受訪回應，只要議員任何合法的職權之內都尊重，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。

弊案 鄭文燦

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