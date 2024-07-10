鄭文燦涉貪凌濤議會成立調查小組 張善政：要資料會配合
桃園市前市長、海基會前董事長鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，昨二度開羈押庭，法院裁定1200萬元交保。對此桃園市議員凌濤今表示，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案。桃園市長張善政今回應，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。
鄭文燦因涉及林口工五擴大用地弊案收賄，上周六裁定500萬元交保，昨再開羈押庭，裁定1200萬元交保，檢方提抗告。
凌濤今說，將在市議會下個會期發起專案小組，全面清查鄭市府弊案，未來調查小組針對華亞案、八德轉運站及所有桃園土地徵收重劃的會議紀錄，都會一併調閱，甚至呂秀蓮、朱立倫、吳志揚、鄭文燦、張善政，所有桃園首長任內的土地規劃案，若有任何疑慮或線索也會全部查辦到底。
張善政今受訪回應，只要議員任何合法的職權之內都尊重，若真的成立，將來市府要提供資料都會配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言