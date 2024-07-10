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核管法攸關核電機組延役修法 共識不足立院擇期再審

中央社／ 台北10日電

立法院教育及文化委員會今天審查國民黨立委所提核管法第6條修正草案。國民黨立委主張修法是給政府解套，民進黨立委強烈要求沒有社會共識不應修法，審查會主席、國民黨立委柯志恩以「共識嚴重不足」為由，裁示擇期續審。

立法院教育及文化委員會今天審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案。

國民黨立委葛如鈞說，日本核電廠將延役20年，義大利近日終止30多年非核政策並重啟核電，台灣為什麼不能，不要只會喊台灣是AI中心，台灣有可能成為缺電中心，總統賴清德左擁右抱，一邊是經濟部長郭智輝，能源政策九彎十八拐；另一邊卻找和碩董事長童子賢出任氣候變遷委員會副召集人，一搭一唱，兩手策略，民眾看得一頭霧水。

葛如鈞問列席備詢的經濟部次長連錦漳及核安會主委陳東陽，支不支持立委修法。

連錦漳和陳東陽都說「敬表尊重」，卻被葛如鈞笑說，現在民進黨的神主牌不是非核家園，叫敬表尊重，他並追問，核電延後除役有沒有估算成本，並質疑經濟部說延後除役需要5到10年，是以賴總統8年總統卸任來計算。連錦漳表示，成本需逐一檢視後才知道如何估算。

民進黨立委陳秀寶表示，台電現在有沒有規劃核電換發執照繼續運轉。連錦漳說，沒有規劃，目前法令規定不允許。

陳秀寶表示，既然如此，現在修法沒有任何實質意義，更沒有必要性。

民進黨立委吳沛憶則問陳東陽，國民黨5個提案版本，每個版本都不同，看得出來是放寬除役的，還是運轉的核電機組嗎。現在蓋一座公園都需要環評，台灣3座核電廠都在環評法通過前興建，未來延後除役應視同新的核電廠，她強烈主張都應該進行環評，且核廢料無法解決，沒有資格討論延役。

國民黨立委王鴻薇說，社會共識的定義是什麼，美麗島電子報民調，有6成民眾支持延役，過去反核動輒上萬人，經過這幾年洗禮，台灣能源不穩定，世界各國相繼延長核電廠壽命，昨天到立法院的核電青鳥只有200人。

王鴻薇進一步表示，童子賢日前提到未來8年用電成長量上看300億度，就等於核三廠2個機組。

台電董事長曾文生說，核二、三廠加起來才會有300億度，核三廠不會有300億度，經濟部估算8年用電成長量高過300億度，經濟部未來會出電力需求報告。

立委發言完之後，柯志恩裁示休息協商。經過與藍綠立委溝通後，柯志恩最後裁示擇期再審。

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