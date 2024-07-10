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外館爭議連環爆 林佳龍籲同仁：寫信給部長 絕不護短

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者曾吉松／攝影
外交部長林佳龍。記者曾吉松／攝影

外館爭議連環爆，外交部林佳龍今呼籲外交部同仁如果在外館有什麼問題，能把意見寫給部長信箱，外交部一定保密，並做具體調查，絕對不會護短。

繼我駐美代表俞大㵢日前被媒體爆料濫花公帑，今又有媒體爆料，指控我國駐WTO代表羅昌發、駐斐濟代表陳盈連、駐美代表處副組長魏月涵等3名外交高官濫權自肥。其中羅昌發夫婦被控苛刻下屬、公器私用；陳盈連被爆花60萬元公帑在美國購買88項高檔用品，讓他住在洛杉磯的家人使用；魏月涵則被下屬羅列分工不均、議論同仁是非等。

林佳龍在上任後今舉行首場媒體茶敘。他表示，針對外館內部管理的問題，有檢舉甚至是爆料，都會請外館來調查說明。林佳龍說，他知道外國駐館館長在外因地制宜，同時在外交戰上，也面臨很大的壓力，但內部的領導、統御，乃至於管理，都應該要做好，若有違反法令規定的部分，外交部一定會辦理，未來也會涉及到制度的改革。

林佳龍指出，他在上任後即針對外館採購制度做分層核定，做全面的改革，讓外館有所依循；而在個案上出現公款私用，甚至貪瀆的爆料，外交部都非常重視，例如陳盈連一案，他在上任後，就已經展開詳細的調查，並將調查的結果送廉政署，陳盈連也將要調回外交部做進一步釐清。

林佳龍呼籲說，外館有什麼問題，希望能夠寫來部長信箱，透過內部申訴的管道，外交部一定會保密，並做具體的調查，他也承諾說，絕對不會護短。

林佳龍說，雖然目前有些可能是值得重視的檢舉，但有些可能是錯誤的爆料，也有些案子已經過多次澄清，這都會影響到外交部的士氣。

俞大㵢 外交部 林佳龍 濫權

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