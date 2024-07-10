民眾黨五周年 柯文哲：找不到適當的人選舉是問題

民眾黨成立將滿五周年，今年黨慶移師高雄舉辦，民眾黨主席柯文哲今天說，民眾黨從台北出發，逐步往全台各地擴散，政黨還是人才的競爭，最重要是找到適當的人選，因此在未來的半年到一年，民眾黨最重要的工作，就是到處尋覓適當的候選人。

民眾黨下午舉行黨慶宣傳記者會，柯文哲表示，民眾黨已經成立五年，回想起五年前，黨員只有一百人，現在已經超過三萬人，歷經兩次中央選舉、一次地方選舉，民眾黨在傳統兩大黨的夾殺之下，很艱苦地走到現在，謝謝所有支持民眾黨的朋友。

柯文哲指出，今年新國會成立以後，民眾黨秉持理性務實科學的精神，還有勤政愛民愛鄉土的信念，為了台灣的未來持續打拚，也在立法院推出許多法案，包括國會改革、再生醫療法、財政收支劃分法、健保點值、洗錢防制法、電業法等，一步一步朝向目標前進，「我們還是很認真地工作，直接對選民負責。」

不過，柯文哲說，民進黨在立法院採取各種杯葛的手段，有時候還自己反對自己的提案，最近在討論公職人員選舉罷免法，他們再度癱瘓國會讓官員空等，整個國家都在空轉，原本以為是民進黨團總召柯建銘的問題，現在看起來恐怕是由賴清德總統主導。

柯文哲也說，民眾黨從成立以來，不斷勉勵每一個人，都要抱持一種信念，「希望台灣因為有我們會更好」，今年是民眾黨五周年，因此以F5當作象徵，有別於其他兩大黨的黨慶，民眾黨主打的是親子活動，因為政治終究要落實在人民生活的每一天。

柯文哲受訪時表示，民眾黨從台北出發，逐步往全台各地擴散，過去在黨代表大會就有決議，「不要每次都在台北辦」，因此去年選在台中，今年則要前進高雄，未來會在台灣各主要城市，這是本來就預定的事情。

柯文哲也坦言，政黨還是人才的競爭，最重要是找到適當的人，「找不到適當的人可以選才是問題」，未來半年到一年的時間，民眾黨最重要的工作，大概就是四處拜訪人才，「選舉半年到一年就夠了，反而是找到適當的候選人，這才是最重要的工作。」

媒體詢問，未來要如何撕掉小藍、小綠的標籤，柯文哲則說，「做自己就好了」，民眾黨立法院黨團每周舉行記者會，針對立法院的每一項政策，直接告訴大家黨團的意見，過去常常都是兩大黨先出牌，民眾黨後來才跟進，這樣永遠不是小藍就是小綠，「現在我們先講態度跟主張，慢慢把小藍、小綠的標籤拿掉。」