李遠哲憂淨零目標 反對為廢核燒油煤

「再不減碳就來不及了。」前中研院長李遠哲10日在自然科學博物館指出，從能源大政策看，應該等綠能足夠之後再考慮廢核，如今為了廢核而必須多燒煤、多燒油，這是不對的。他堅持要在綠能足夠後才來談廢核，並認為為了廢核而多燃燒煤、油是不對的政策，也違反國際淨零排放的能源環境大政策，明顯打了堅持廢核的民進黨中央的嘴巴。

李遠哲在科博館「氣候行動─全球沸騰時代」特展記者會上說，台灣明年開始若是不能每年減排10%，2030年就不可能減半，2050年更達不到淨零排放的目標。他對在場的環境部長彭啟明打趣說，聽他這樣講，部長晚上可能睡不著了，但這就是擔任部長的責任。

科博館跨部會結合教育部、環境部、台中市政府資源，於暑假期間推出「氣候行動特展」，李遠哲致詞時表示，他是被「行動」兩個字吸引過來；他的孫女曾問他，長年在國際上為淨零排放奔走，是否達到淨零排放目標地球就會更好？他說不會；但如果不努力推動淨零排放，地球只會更糟糕。

科博館長焦傳金說，2023年是有紀錄以來地球均溫最熱的一年，到今年6月止，全球地表均溫已連續13個月破同期紀錄；今年可能還會破均溫紀錄。暑假期間希望大家前來參觀特展，但「不能只有感動，沒有行動」；減碳降低溫室效應救地球不是終極目標，真正目的是在「救人類」自己。

彭啟明指出，他過去在民間一直呼籲，碳排造成溫室效應已一再破紀錄，但講到最後大家便麻痺、不以為意了。這次從民間進到公務部門，就是希望落實淨零排放行動。有人質疑國家氣候變遷對策委員會與環境部是疊床架屋，但對他而言，李遠哲就是委員會最高總顧問，自己則是執行秘書，務必做好減碳工作。

李遠哲事後接受媒體採訪時說，對於前述能源與淨零排放等重要政策問題，賴清德總統就任前，就邀請自己討論過幾次。他指出，台灣地方小、人口密集，整體環境比較辛苦；但過去為發展經濟而無止境的碳排放，已無法被國際所接受。

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