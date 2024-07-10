巴黎奧運將登場 賴總統：政府對國手最大支持

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，這個月底，7月26日，第33屆的奧林匹克運動會將在法國巴黎登場，他昨天也到國訓中心，授旗給巴黎奧運代表團，為我國的國家代表隊加油打氣。

賴總統指出，這屆奧運共有60名選手參賽，所有後勤都已經準備好，包含場地、安全都有完整規畫，甚至有台灣的農產品直送法國，也安排選手乘坐商務艙，展現政府對國手的最大支持。

賴總統說，相較於上屆東京奧運，本屆代表團的運動科學專業人員，從25人增加到58人，同時還攜帶「高壓氧艙」到巴黎；從物理治療到心理諮商、從情蒐到體能訓練，就是為了讓選手們無後顧之憂，可以為國爭光、為自己、為競技榮耀，爭取最好的成績。

賴總統表示，希望全體國人都能給選手加油，作為選手最大的後盾，也祝福選手，一路平安、一帆風順、旗開得勝、馬到成功。