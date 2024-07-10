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關心綠委在立院衝突受傷 賴總統籲各政黨民主理性溝通

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，立法院發生衝突事件，是全體國人所不樂見，要呼籲各政黨，回歸民主理性的溝通方式，來回應國人共同的期待。

立法院內政委員會本周排審「公職人員選舉罷免法」修正草案發生朝野衝突，多位藍綠立委掛彩。賴總統今天表示，在這周一的立法院衝突事件中，包括立委林楚茵、賴惠員、王美惠、吳沛憶、黃捷、郭昱晴都受傷，她要向這些民進黨立委們，表達關心和慰問。

賴總統指出，這段時間民進黨立院黨團非常辛苦，未來也會有許多挑戰，但是民進黨的目標從未改變。不論是行政或立法，都要為促進整體國家發展來努力，這不僅是立法院黨團的任務，民進黨全體黨公職都應該團結起來、共同打拚。

民進黨 溝通方式 立法院 賴清德

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