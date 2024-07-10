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美大選年賴總統仍將出訪友邦 林佳龍：確實在規畫中
賴清德總統上任後，按往例將出訪友邦，外交部長林佳龍今證實說，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。至於美國大選情勢不明是否會影響到出訪過境美國？他則說，美國今年是選舉年，會注意不要引起沒必要的反應，以達到元首出訪目標。
林佳龍上任後，今首度與媒體茶敘。針對賴清德總統可能按往例出訪友邦國家，以及是否會在出訪行程中過境美國，林佳龍說，總統出訪友邦有時候會過境美國，現在都在規劃中，有決定就會對外報告，過去依往例都是由總統府對外說明，不過他坦言，確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有到定案的時候。
林佳龍表示，美國今年是選舉年，會了解如何達到元首出訪目標，但不會引起沒有必要的反應，這都還在評估、規劃，和協調中
至於我國邦交狀況，林佳龍表示，今年初總統大選後，中國大陸就挖走我前友邦諾魯，表明外交部也戒慎恐懼，在賴總統就職前後都嚴陣以待，後來狀況也算是平順。
林佳龍指出，他最近一個半月針對每個邦交國的關係進行檢討，也盤整合作的項目。他並表示，他近日有比較多時間能拜訪邦交國，了解、落實雙方合作項目，也已經擬定工作的目標跟期程。他表示，就12個邦交國來說是處於穩定狀態，但不能掉以輕心。
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